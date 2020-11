Chân dung cựu cố vấn vừa được Tổng thống Trump ân xá

Ngày 25/11, CNN đưa tin, Tổng thống Trump (trái) thông báo ông đã "ân xá hoàn toàn" cho cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn (phải), khép lại rắc rối pháp lý kéo dài với vị tướng nghỉ hưu này liên quan đến cuộc liên lạc của ông với một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga trong giai đoạn sau cuộc bầu cử tổng thống 2016. Ảnh: CNN. "Tôi rất vinh dự thông báo rằng Tướng Michael T. Flynn đã được ân xá hoàn toàn. Xin chúc mừng @GenFlynn và gia đình tuyệt vời của ông ấy, tôi biết giờ đây ông sẽ có một Lễ Tạ ơn thực sự tuyệt vời!", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên trang Twitter cá nhân. Ảnh: The Sun. Ông Michael Flynn sinh ngày 24/12/1958 tại Middletown, Rhode Island. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học quản lý tại Đại học Rhode Island vào năm 1981. Ảnh: Reuters. Không chỉ vậy, tướng Flynn còn sở hữu 3 tấm bằng cao học, gồm Thạc sĩ viễn thông, thạc sĩ Khoa học và nghệ thuật quân sự, thạc sĩ An ninh quốc gia và nghiên cứu chiến lược của các trường đại học khác nhau. Ảnh: NYT. Về sự nghiệp, tướng Flynn đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong ngành tình báo quân sự như Giám đốc Tình báo cho Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Trưởng Tình báo của lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan. Ảnh: Intercept. Từ năm 2012-2014, ông Flynn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ. Ảnh: ST. Tướng Flynn từng là cố vấn cấp cao cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ảnh: Reuters. Vào ngày 22/1/2017, tướng Flynn tuyên thệ nhậm chức Cố vấn An ninh Quốc gia, song ông đã từ chức vào ngày 13/2/2017. Ảnh: Reuters.Nhiệm kỳ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ của ông Flynn là ngắn nhất trong lịch sử nước Mỹ, tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

