Chân dung Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sắp thăm Việt Nam

Ngày 18/11, hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ thăm Việt Nam trong tuần này. Ảnh: Getty. Theo kế hoạch dự kiến, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ thăm Việt Nam và tham dự các cuộc họp cấp cao từ ngày 20-22/11. Ảnh: ST. Tuần trước, Cố vấn O'Brien tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ do Việt Nam tổ chức qua hình thức trực tuyến. Ông đã đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt trong điều phối nỗ lực khu vực cùng các đối tác trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Reuters. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ, cố vấn O'Brien cũng đã nói rằng ông sẽ sớm tới thăm Việt Nam. Ảnh: MEM. Nếu thông tin này chính xác, chuyến thăm của ông O'Brien diễn ra gần một tháng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (ảnh) thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhân kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Reuters. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sinh năm 1966 tại Los Angeles, bang California. Ông tốt nghiệp cử nhân trường Đại học California và sau đó lấy bằng Tiến sĩ của trường Luật UC Berkeley. Ảnh: ABC News. Trong khoảng thời gian 1996 - 1998, ông O'Brien là một quan chức pháp lý cấp cao tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sau đó, ông làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ, dưới thời các Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Hillary Clinton. Ảnh: Getty. Dưới thời của Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Hilary Clinton, ông O'Brien đảm nhiệm vị trí đồng chủ tịch Hiệp hội Đối tác Công - Tư của Bộ Ngoại giao Mỹ về Cải cách Tư pháp ở Afghanistan. Ảnh: WSJ. Vào năm 2005, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush bổ nhiệm ông O'Brien làm đại diện của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và ông giữ vị trí này đến năm 2006. Ảnh: Politico. Cũng trong khoảng thời gian 2005-2006, O'Brien đã làm việc với cấp trên là cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton - người giữ vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào thời điểm đó. Ảnh: VOX. Ngoài ra, ông O'Brien từng làm cố vấn chính sách đối ngoại cho các cựu ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa như cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker và Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Ảnh: AR. Tháng 5/2018, ông O'Brien được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề con tin tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: BBC. Ngày 18/9/2019, Tổng thống Trump (phải) thông báo trên Twitter về việc chọn ông Robert O'Brien làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Họp báo kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 (Nguồn video: HTV)

Ngày 18/11, hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ thăm Việt Nam trong tuần này. Ảnh: Getty. Theo kế hoạch dự kiến, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ thăm Việt Nam và tham dự các cuộc họp cấp cao từ ngày 20-22/11. Ảnh: ST. Tuần trước, Cố vấn O'Brien tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ do Việt Nam tổ chức qua hình thức trực tuyến. Ông đã đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt trong điều phối nỗ lực khu vực cùng các đối tác trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Reuters. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ, cố vấn O'Brien cũng đã nói rằng ông sẽ sớm tới thăm Việt Nam. Ảnh: MEM. Nếu thông tin này chính xác, chuyến thăm của ông O'Brien diễn ra gần một tháng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (ảnh) thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhân kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Reuters. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sinh năm 1966 tại Los Angeles, bang California. Ông tốt nghiệp cử nhân trường Đại học California và sau đó lấy bằng Tiến sĩ của trường Luật UC Berkeley. Ảnh: ABC News. Trong khoảng thời gian 1996 - 1998, ông O'Brien là một quan chức pháp lý cấp cao tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sau đó, ông làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ, dưới thời các Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Hillary Clinton. Ảnh: Getty. Dưới thời của Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Hilary Clinton, ông O'Brien đảm nhiệm vị trí đồng chủ tịch Hiệp hội Đối tác Công - Tư của Bộ Ngoại giao Mỹ về Cải cách Tư pháp ở Afghanistan. Ảnh: WSJ. Vào năm 2005, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush bổ nhiệm ông O'Brien làm đại diện của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và ông giữ vị trí này đến năm 2006. Ảnh: Politico. Cũng trong khoảng thời gian 2005-2006, O'Brien đã làm việc với cấp trên là cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton - người giữ vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào thời điểm đó. Ảnh: VOX. Ngoài ra, ông O'Brien từng làm cố vấn chính sách đối ngoại cho các cựu ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa như cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker và Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Ảnh: AR. Tháng 5/2018, ông O'Brien được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề con tin tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: BBC. Ngày 18/9/2019, Tổng thống Trump (phải) thông báo trên Twitter về việc chọn ông Robert O'Brien làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ . Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Họp báo kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 (Nguồn video: HTV)