Chân dung cô con gái tài sắc nhà ông Biden

Cô Ashley Biden, 39 tuổi, là con gái duy nhất của Tân Tổng thống Mỹ tương lai Joe Biden và vợ, Jill Biden. Ảnh: Getty. Ashley sinh ngày 8/6/1981 tại Wilmington, bang Delaware, Mỹ. Hồi học tiểu học, khi phát hiện công ty mỹ phẩm Bonne Bell thử nghiệm sản phẩm của họ trên động vật, Ashley đã kêu gọi trường của cô viết thư gửi tới công ty đề nghị họ chấm dứt việc này. Ảnh: Getty. Cô theo học chuyên ngành Nhân chủng học văn hóa của trường Đại học Tulane. Trong năm thứ nhất đại học, Ashley làm việc tại Girls Incorportated, nay là Học viện Kingswood. Cô cũng từng thực tập tại một chương trình mùa hè tại Đại học Georgetown. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ashley Biden làm nhân viên phục vụ tại một cửa hàng pizza ở Wilmington trong vài tháng trước khi bắt đầu sự nghiệp là một nhà công tác xã hội. Ảnh: The Guardian. Cô lấy bằng Thạc sĩ công tác xã hội của Trường Thực hành và Chính sách xã hội thuộc Đại học Pennsylvania vào năm 2010. Ảnh: The List. Được biết, cô là một trong số 12 sinh viên tốt nghiệp đã nhận được Giải thưởng John Hope Franklin về Chống phân biệt chủng tộc Mỹ. Ảnh: FB. Ashley từng nói về niềm đam mê của cô với công tác xã hội: "Đam mê với công tác xã hội bắt đầu từ rất sớm. Cha tôi là công chức lâu năm, mẹ tôi là giáo viên trường công, thứ đó nằm trong máu của tôi rồi". Ảnh: The Sun. Chính vì vậy, Ashley theo đuổi sự nghiệp hoạt động xã hội. Trong 15 năm, cô làm nhân viên công tác xã hội ở Phòng công tác Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình Delaware. Ảnh: DBN. Vào năm 2012, cô làm việc ở Trung tâm Pháp lý Delaware với vai trò Phó giám đốc, tập trung vào cải tạo tội phạm của bang. Năm 2014, cô trở thành Giám đốc của trung tâm và làm việc đến năm 2019. Ảnh: CF. Ashley kết hôn với Howard Krein, một bác sĩ làm việc tại Đại học Thomas Jefferson và là một thành viên sáng lập, đồng giám đốc Trung tâm Phẫu thuật và chỉnh hình mặt Jefferson, hồi năm 2012. Ảnh: Tatler. Ashley rất thân thiết với hai người anh trai cùng cha khác mẹ, Beau và Hunter Biden. Năm 2015, Beau qua đời vì căn bệnh ung thư não, Ashley rất đau buồn. Theo Marie Claire, Ashley đã thành lập một thương hiệu thời trang riêng mang tên Livelihood sau khi Beau qua đời. Được biết, cô đã dùng chính logo thương hiệu thời trang của mình để tưởng nhớ anh trai. Hiện dư luận chưa rõ liệu Ashley có tham gia làm việc cho cha cô nếu ông đắc cử hay không. Theo Tatler, Ashley có thể sẽ làm việc về các vấn đề phụ nữ nếu ông Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 (Nguồn video: VTV)

Cô Ashley Biden, 39 tuổi, là con gái duy nhất của Tân Tổng thống Mỹ tương lai Joe Biden và vợ, Jill Biden. Ảnh: Getty. Ashley sinh ngày 8/6/1981 tại Wilmington, bang Delaware, Mỹ. Hồi học tiểu học, khi phát hiện công ty mỹ phẩm Bonne Bell thử nghiệm sản phẩm của họ trên động vật, Ashley đã kêu gọi trường của cô viết thư gửi tới công ty đề nghị họ chấm dứt việc này. Ảnh: Getty. Cô theo học chuyên ngành Nhân chủng học văn hóa của trường Đại học Tulane. Trong năm thứ nhất đại học, Ashley làm việc tại Girls Incorportated, nay là Học viện Kingswood. Cô cũng từng thực tập tại một chương trình mùa hè tại Đại học Georgetown. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ashley Biden làm nhân viên phục vụ tại một cửa hàng pizza ở Wilmington trong vài tháng trước khi bắt đầu sự nghiệp là một nhà công tác xã hội. Ảnh: The Guardian. Cô lấy bằng Thạc sĩ công tác xã hội của Trường Thực hành và Chính sách xã hội thuộc Đại học Pennsylvania vào năm 2010. Ảnh: The List. Được biết, cô là một trong số 12 sinh viên tốt nghiệp đã nhận được Giải thưởng John Hope Franklin về Chống phân biệt chủng tộc Mỹ. Ảnh: FB. Ashley từng nói về niềm đam mê của cô với công tác xã hội: "Đam mê với công tác xã hội bắt đầu từ rất sớm. Cha tôi là công chức lâu năm, mẹ tôi là giáo viên trường công, thứ đó nằm trong máu của tôi rồi". Ảnh: The Sun. Chính vì vậy, Ashley theo đuổi sự nghiệp hoạt động xã hội. Trong 15 năm, cô làm nhân viên công tác xã hội ở Phòng công tác Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình Delaware. Ảnh: DBN. Vào năm 2012, cô làm việc ở Trung tâm Pháp lý Delaware với vai trò Phó giám đốc, tập trung vào cải tạo tội phạm của bang. Năm 2014, cô trở thành Giám đốc của trung tâm và làm việc đến năm 2019. Ảnh: CF. Ashley kết hôn với Howard Krein, một bác sĩ làm việc tại Đại học Thomas Jefferson và là một thành viên sáng lập, đồng giám đốc Trung tâm Phẫu thuật và chỉnh hình mặt Jefferson, hồi năm 2012. Ảnh: Tatler. Ashley rất thân thiết với hai người anh trai cùng cha khác mẹ, Beau và Hunter Biden. Năm 2015, Beau qua đời vì căn bệnh ung thư não, Ashley rất đau buồn. Theo Marie Claire, Ashley đã thành lập một thương hiệu thời trang riêng mang tên Livelihood sau khi Beau qua đời. Được biết, cô đã dùng chính logo thương hiệu thời trang của mình để tưởng nhớ anh trai. Hiện dư luận chưa rõ liệu Ashley có tham gia làm việc cho cha cô nếu ông đắc cử hay không. Theo Tatler, Ashley có thể sẽ làm việc về các vấn đề phụ nữ nếu ông Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ . Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 (Nguồn video: VTV)