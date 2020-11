Chân dung cô con dâu thứ tài sắc nhà Tổng thống Trump

Tuần trước, New York Times dẫn 3 nguồn tin giấu tên nói rằng Lara, vợ của Eric Trump - con trai thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đã nói với các cộng sự rằng cô ấy đang xem xét tranh cử vào Thượng viện Mỹ tại bang quê nhà Bắc Carolina vào năm 2022. Ảnh: Getty. Hiện chưa rõ Lara có thực sự sẽ tranh cử vào Thượng viện Mỹ năm 2022 hay không, nhưng thông tin này cũng thu hút sự chú ý của dư luận về cô con dâu thứ tài sắc nhà ông Trump. Ảnh: CNN. Lara Trump sinh ngày 12/10/1982 tại Wilmington, bang North Carolina. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền thông của trường Đại học bang North Carolina. Ảnh: Politico. Ngoài ra, Lara cũng có bằng về nghệ thuật làm bánh ngọt của một trường dạy nấu ăn ở thành phố New York. Ảnh: LRJ. Theo Town and Country, trước khi bước chân vào lĩnh vực sản xuất truyền hình, Lara là một đầu bếp và huấn luyện viên thể hình. Ảnh: Bloomberg. Cô từng làm nhà sản xuất chương trình truyền hình cho Inside Edition trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2016. Ảnh: FP. Lara Trump đảm nhiệm vai trò cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump vào năm 2016 và 2020, đồng thời vận động tranh cử cho bố chồng tại Bắc Carolina trước Ngày bầu cử 3/11 vừa qua. Ảnh: Telegraph. Được biết, Lara kết hôn với Eric Trump trong một đám cưới được tổ chức hoành tráng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, vào tháng 11/2014. Ảnh: Instagram. Cặp đôi có hai người con, bé Eric Luke Trump chào đời năm 2017 và bé Carolina Dorothy Trump chào đời năm 2019. Ảnh: Instagram.Con dâu thứ của Tổng thống Trump được mô tả là người phụ nữ xinh đẹp, tài năng và là ứng viên sáng giá nếu chạy đua vào Thượng viện Mỹ năm 2022. Ảnh: Lara và chồng, Eric Trump. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Những kỷ lục của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

