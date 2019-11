Cận cảnh Quân đội Mỹ canh gác mỏ dầu tại Syria

Những bức ảnh dưới do hãng thông tấn Fars đăng tải cho thấy lực lượng Quân đội Mỹ được triển khai gần một mỏ dầu ở Đông Bắc Syria. (Nguồn ảnh: Reuters) Hồi tháng 10/2019, Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria, nhưng sau đó Tổng thống Trump thông báo sẽ duy trì một số binh sĩ để canh gác các mỏ dầu ở đông bắc nước này cùng với lực lượng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), ngăn không cho những mỏ dầu bị rơi vào tay phiến quân IS hay bất kỳ lực lượng nào khác, bất chấp sự phản đối của Nga và chính quyền Damascus. "Chúng tôi phải bảo vệ các mỏ dầu, do đó, một số lượng binh sĩ vẫn sẽ ở lại đây. Chúng tôi là người quyết định sẽ làm gì với những mỏ dầu này trong tương lai", Tổng thống Donald Trump nói ngày 24/10. Ngày 31/10, đội thiết giáp Bradley cùng binh sĩ Mỹ đã được điều động tới miền đông Syria để đảm bảo không lực lượng nào chiếm các giếng dầu tại đây. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ đẩy lùi mọi nỗ lực nhằm tước bỏ quyền kiểm soát các mỏ dầu khỏi tay Lực lượng Dân chủ Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích Mỹ khi đưa quân đến canh gác các mỏ dầu ở Syria, cáo buộc Washington đang bảo vệ cho hoạt động khai thác và buôn lậu dầu mỏ của Syria, nguồn thu sẽ được trả cho các công ty an ninh tư nhân và cơ quan tình báo Mỹ. Hiện, chưa có con số thống kê chính xác, song ước tính sản lượng dầu của Syria rơi vào khoảng 15.000-30.000 thùng/ngày, và được cho là một nguồn tài chính quan trọng đối với SDF và người Kurd. Trong khi đó, theo giới chuyên gia, các mỏ dầu Syria có sản lượng không đáng kể, nhưng có thể là quân bài mặc cả giá trị của Mỹ với Nga và chính quyền Damascus trong các cuộc đàm phán sau này. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Iraq đạt thỏa thuận với người Kurd về dầu mỏ, ngân sách (Nguồn: VTC14)

