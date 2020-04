Cận cảnh nghĩa trang tập thể chôn cất người tử vong vì COVID-19 ở New York

Theo hãng thông tấn Reuters, chính quyền thành phố New York đã phải thuê lao động hợp đồng để chôn cất các thi thể trên đảo Hart trong bối cảnh số người tử vong ở thành phố này gia tăng giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát. Những hình ảnh về ngôi mộ tập thể này được chụp từ máy bay không người lái. (Nguồn ảnh: Reuters). Được biết, từ thế kỷ 19, đảo Hart được sử dụng làm nơi chôn cất người qua đời mà không có thân nhân đến nhận, hoặc người thân họ không thể tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, khi số người tử vong tăng trong tháng 3/2020 do dịch COVID-19 bùng phát, đảo Hart được sử dụng để mai táng cho cả nạn nhân nhiễm SARS-CoV-2. Trước đây, chỉ có các tù nhân trên đảo Hart đảm nhận công việc chôn cất và họ được trả một khoản thù lao nhỏ. Tuy nhiên hiện giờ, vì lý do giãn cách xã hội và để đảm bảo an toàn, giới chức New York cho biết đã thuê nhiều lao động hợp đồng đến đảo phụ trách việc mai táng thi thể. Các thi thể sẽ được bọc trong túi đựng tử thi và đặt trong quan tài bằng gỗ thông. Tên người mất cũng được viết trên nắp quan tài. Sau đó, quan tài được chôn thành hàng dưới các rãnh dài được đào sẵn. Hồi đầu tuần, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết thành phố đang cân nhắc việc tạm thời chôn những người tử vong vì dịch bệnh trên đảo Hart. Tuy nhiên, khi đó, thông tin này chưa được khẳng định. Tính tới 6h sáng 11/4, thế giới ghi nhận hơn 102.000 người tử vong vì COVID-19, trong đó nước Mỹ có trên 18.600 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ hiện là 501.272 người. Hiện nay, bang New York là địa phương có số người thiệt mạng lớn nhất nước Mỹ với khoảng 7.800 người đã chết vì COVID-19. Trong đó, thành phố New York là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Sáng ngày 9/4, Thị trưởng New York, Bill de Blasio, cảnh báo rằng thành phố có thể cần phải siết chặt hơn nữa các quy định giữ khoảng cách xã hội để kiểm soát sự lây lan của virus, ngăn dịch bệnh tái bùng phát. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

