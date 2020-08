Cận cảnh bão Isaias tấn công nước Mỹ giữa đại dịch COVID-19

Bão Isaias mang theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào khu vực Bắc Carolina, miền Nam nước Mỹ, hôm 4/8 giữa lúc nước này đang phải đối phó với đại dịch COVID-19. (Nguồn ảnh: Reuters/AP) Theo Trung tâm Dự báo bão quốc gia của Mỹ (NHC), cơn bão cấp 1 này có thể gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng với mực nước cao từ 1 đến 1,5m. Bão Isaias được dự báo sẽ quét qua khu vực Bờ Đông, và đem theo những trận cuồng phong ở Washington, Philadelphia và New York. Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper kêu gọi người dân tích trữ lương thực thực phẩm, thiết bị khẩn cấp để ứng phó với bão cũng như tuân thủ lệnh sơ tán của địa phương... Nhiều khu dân cư tại khu vực giáp ranh giữa bang Bắc và Nam Carolina đã bị mất điện và chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: Gió thổi mạnh ở khu vực Quảng trường Thời đại, New York, hôm 4/8. Vào sáng 3/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với các bang Florida, Bắc và Nam Carolina, tạo điều kiện cho việc huy động ngân sách liên bang để ứng phó với bão. Cây cối đổ rạp trên đường ở Brooklyn, New York, hôm 4/8, sau khi bão Isaias đổ bộ. Trước đó, ngày 27/7, bão Hanna mang theo những cơn mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào bang Texas, gây ngập lụt tại nhiều nơi và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã phát đi cảnh báo thảm họa tại 32 hạt, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong hoạt động phòng chống bão. Do ảnh hưởng của bão Hanna, hơn 35.000 cư dân ở Texas bị mất điện. Cơn bão đổ bộ vào Texas giữa lúc địa phương này đang phải nỗ lực đối phó với dịch COVID-19 khiến hoạt động cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, người dân Texas đi tránh bão (Nguồn video: VTC1)

