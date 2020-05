Ca tử vong vượt mốc 100.000, Mỹ vẫn chìm trong “bão” COVID-19

Tính đến trưa ngày 28/5, Mỹ ghi nhận hơn 1,7 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 102.100 người tử vong. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Reuters) Cho tới nay, Mỹ là nước có nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 nhất trên thế giới, gần gấp ba lần quốc gia đứng thứ hai là Anh với hơn 37.460 ca tử vong. Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể sẽ có thêm hàng triệu ca mắc bệnh và số người tử vong sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi vắc xin ngừa COVID-19 được đưa vào sử dụng rộng rãi. Mặc dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, gần như toàn bộ 50 tiểu bang nước Mỹ đã quyết định nới phong tỏa, cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân có thể di chuyển tự do hơn. Việc các bang đồng loạt nới lỏng phong tỏa khiến giới chức Mỹ lo ngại làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai có thể bùng phát. Những hình ảnh về cuộc sống trong vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới thời gian qua liên tục được hãng thông tấn Reuters cập nhật. Ảnh: Các nhân viên của công ty Honeywell đeo khẩu trang và ngồi cách nhau để lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu khi ông tới thăm nhà máy ở Phoenix, bang Arizona, ngày 5/5. Nhiều người thất nghiệp xếp hàng chờ nộp đơn nhận trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm lao động việc làm Arkansas ở Fort Smith ngày 6/4. Bãi biển ở South Carolina trở nên đông đúc hơn sau khi được mở cửa trở lại ngày 21/4. Nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân COVID-19 trong phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện Scripps Mercy ở Chula Vista, bang California, ngày 12/5. Hàng dài xe tại khu vực lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 tại Leesburg, bang Virginia, ngày 20/5. Teresa Peters "khoe" một số khẩu trang tự làm tại Gallup, New Mexico, ngày 13/5. Người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm được phân phát tại Queens, New York, hôm 16/5. Aracely Iraheta đau lòng trong lễ tang của chồng cô, Jose Agustin Iraheta, người đã tử vong vì COVID-19, tại Malden, Massachusetts, ngày 12/5. Người phụ nữ bật khóc khi nghe điện thoại phía sau trung tâm y tế Wyckoff ở Brooklyn hôm 6/4. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Tính đến trưa ngày 28/5, Mỹ ghi nhận hơn 1,7 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 102.100 người tử vong. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Reuters) Cho tới nay, Mỹ là nước có nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 nhất trên thế giới, gần gấp ba lần quốc gia đứng thứ hai là Anh với hơn 37.460 ca tử vong. Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ có thể sẽ có thêm hàng triệu ca mắc bệnh và số người tử vong sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi vắc xin ngừa COVID-19 được đưa vào sử dụng rộng rãi. Mặc dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, gần như toàn bộ 50 tiểu bang nước Mỹ đã quyết định nới phong tỏa, cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân có thể di chuyển tự do hơn. Việc các bang đồng loạt nới lỏng phong tỏa khiến giới chức Mỹ lo ngại làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai có thể bùng phát. Những hình ảnh về cuộc sống trong vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới thời gian qua liên tục được hãng thông tấn Reuters cập nhật. Ảnh: Các nhân viên của công ty Honeywell đeo khẩu trang và ngồi cách nhau để lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu khi ông tới thăm nhà máy ở Phoenix, bang Arizona, ngày 5/5. Nhiều người thất nghiệp xếp hàng chờ nộp đơn nhận trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm lao động việc làm Arkansas ở Fort Smith ngày 6/4. Bãi biển ở South Carolina trở nên đông đúc hơn sau khi được mở cửa trở lại ngày 21/4. Nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân COVID-19 trong phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện Scripps Mercy ở Chula Vista, bang California, ngày 12/5. Hàng dài xe tại khu vực lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 tại Leesburg, bang Virginia, ngày 20/5. Teresa Peters "khoe" một số khẩu trang tự làm tại Gallup, New Mexico, ngày 13/5. Người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm được phân phát tại Queens, New York, hôm 16/5. Aracely Iraheta đau lòng trong lễ tang của chồng cô, Jose Agustin Iraheta, người đã tử vong vì COVID-19, tại Malden, Massachusetts, ngày 12/5. Người phụ nữ bật khóc khi nghe điện thoại phía sau trung tâm y tế Wyckoff ở Brooklyn hôm 6/4. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)