Ca nhiễm vượt mốc 1 triệu, Mỹ vẫn quay cuồng trong “bão” COVID-19

Tính đến ngày 29/4, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt mốc 1 triệu người, với trên 59.260 ca tử vong. Nước Mỹ vẫn đang căng mình đối phó với dịch bệnh. (Nguồn ảnh: Reuters) Tuy nhiên, hôm 28/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. "Các chuyên gia của chúng ta tin rằng, những ngày tồi tệ nhất của đại dịch đã ở lại phía sau. Tôi nghĩ điều đang diễn ra là dịch bệnh dần biến đi. Dù nó có quay trở lại theo một kiểu khác vào mùa thu, chúng ta cũng có thể kiểm soát nó", ông chủ Nhà Trắng nói. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Tổng thống Trump trước đó cũng tuyên bố Mỹ đã qua đỉnh dịch COVID-19. Hiện tại, nước này đang tìm cách nới lỏng các quy định giới hạn nhằm mở cửa lại nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bấp chấp khuyến cáo của chuyên gia rằng việc dỡ bỏ các quy định cách ly xã hội quá sớm có thể khiến dịch tái bùng phát. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm trung tâm Mayo Clinic, cơ sở hỗ trợ việc nghiên cứu và điều trị bệnh nhân COVID-19, tại Rochester, Minnesota, ngày 28/4. Việc Phó Tổng thống Mike Pence không đeo khẩu trang khi tới thăm cơ sở này đã khiến ông bị chỉ trích. Các nhân viên y tế đưa một bệnh nhân lên xe cứu thương ở Boston, bang Massachusetts, ngày 27/4. Những chiếc quan tài được đặt trong nhà tang lễ Gerard J. Neufeld ở Queens, New York, ngày 26/4. Một người đàn ông "đầu hàng" khi bị cảnh sát bao vây tại bãi biển đóng cửa ở Galeston, Texas, hôm 26/4. Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại trung tâm Sheffield ở Detroit, bang Michigan, ngày 28/4. Các khách hàng ngồi cách nhau trong một nhà hàng được mở cửa trở lại tại Madison, Georgia, hôm 27/4. Tấm biển thông báo công viên địa phương đóng cửa ở New Jersey. Bức ảnh chụp ngày 25/4. Một người đàn ông cầu nguyện trong bãi đỗ xe tại khuôn viên nhà thờ St. Charles ở Providence, Rhode Island. Nữ y tá lau nước mắt khi đứng bên ngoài trung tâm y tế Langone ở Manhattan, New York, khi lực lượng cảnh sát và các đơn vị khác tới cổ vũ và cảm ơn các nhân viên y tế hôm 16/4.

