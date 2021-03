Biểu tình tiếp diễn ở Myanmar: Hơi cay, khói lửa mù mịt

Myanmar Now đưa tin, ít nhất 17 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Myanmar ngày 14/3. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào người biểu tình phản đối chính quyền quân sự tại Hlaingthaya, Yangon, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Ngoài ra, ít nhất 3 người tử vong tại những nơi khác ở Myanmar hôm 14/3. Ảnh: Cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại Mandalay, Myanmar, ngày 14/3. Được biết, người biểu tình đã dựng chướng ngại vật, hàng rào thép gai và bao cát để chắn lực lượng an ninh tại nhiều địa điểm trong thành phố Yangon. Người biểu tình đi trên con đường đầy túi nước vốn được sử dụng để đối phó hơi cay của lực lượng an ninh Myanmar, tại Yangon, ngày 14/3. Người dân đứng nhìn khói đen bốc lên từ đám cháy tại một nhà máy khi lực lượng an ninh trấn áp những người biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở Hlaingthaya, Yangon, hôm 14/3. Tính đến ngày 13/3, hơn 80 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự tại Myanmar. Ngoài ra, hơn 2.100 người bị bắt giữ. Những người tham gia cuộc biểu tình ở Myaing, Magway, ngày 11/3. Nhiều người tham dự đám tang của Chit Min Thu, người thiệt mạng khi tham gia cuộc biểu tình tại North Dagon, Yangon, ngày 11/3. Cảnh hỗn loạn trên đường phố Yangon ngày 12/3. Cảnh sát Myanmar bắt giữ một người đàn ông ở thành phố Yangon ngày 12/3. Vào ngày 13/3 vừa qua, ít nhất 13 người thiệt mạng khi tham gia các cuộc biểu tình ở Myanmar. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm (Nguồn video: THĐT)

Myanmar Now đưa tin, ít nhất 17 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Myanmar ngày 14/3. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào người biểu tình phản đối chính quyền quân sự tại Hlaingthaya, Yangon, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Ngoài ra, ít nhất 3 người tử vong tại những nơi khác ở Myanmar hôm 14/3. Ảnh: Cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại Mandalay, Myanmar, ngày 14/3. Được biết, người biểu tình đã dựng chướng ngại vật, hàng rào thép gai và bao cát để chắn lực lượng an ninh tại nhiều địa điểm trong thành phố Yangon. Người biểu tình đi trên con đường đầy túi nước vốn được sử dụng để đối phó hơi cay của lực lượng an ninh Myanmar, tại Yangon, ngày 14/3. Người dân đứng nhìn khói đen bốc lên từ đám cháy tại một nhà máy khi lực lượng an ninh trấn áp những người biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở Hlaingthaya, Yangon, hôm 14/3. Tính đến ngày 13/3, hơn 80 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự tại Myanmar. Ngoài ra, hơn 2.100 người bị bắt giữ. Những người tham gia cuộc biểu tình ở Myaing, Magway, ngày 11/3. Nhiều người tham dự đám tang của Chit Min Thu, người thiệt mạng khi tham gia cuộc biểu tình tại North Dagon, Yangon, ngày 11/3. Cảnh hỗn loạn trên đường phố Yangon ngày 12/3. Cảnh sát Myanmar bắt giữ một người đàn ông ở thành phố Yangon ngày 12/3. Vào ngày 13/3 vừa qua, ít nhất 13 người thiệt mạng khi tham gia các cuộc biểu tình ở Myanmar . Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm (Nguồn video: THĐT)