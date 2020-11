Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Biden sắp “công bố nội các”, có gì bất ngờ?

Ông Joe Biden, người được giới truyền thông Mỹ cho rằng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, mới đây cho biết ông chuẩn bị công bố các vị trí trong Nội các. Ảnh: Reuters. Đài CNN dẫn nguồn tin từ các trợ lý của ông Joe Biden cho biết ông đang xem xét các ứng cử viên tiềm năng cho nội các của mình. Các vị trí trong nội các của ông Biden được dự đoán sẽ bao gồm những người có quan điểm "diều hâu" lẫn ôn hòa. Đáng chú ý, ông Biden có thể sẽ chọn nữ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên. Ảnh: NCB News. Ngày 14/11, các nguồn thạo tin cho biết, bà Michele Flournoy, nữ cố vấn hàng đầu của hai Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc trong chính quyền mới của ông Joe Biden. Ảnh: JP. Bà Flournoy, 59 tuổi, cũng từng được cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xem là ứng viên sáng giá cho vị trí này nếu bà Clinton đắc cử tổng thống năm 2016. Ảnh: WE. Việc cân nhắc bà Flournoy diễn ra khi Lầu Năm Góc trải qua nhiều biến động và mới đây nhất là việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (ảnh) bị Tổng thống Donald Trump sa thải. Trước đó, vào ngày 12/11, ông Joe Biden đã có một trong những bước đi quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị cho chính quyền mới. Theo đó, ông Biden tuyên bố bổ nhiệm cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: NYT. Ông Klain, người dẫn đầu trong công tác đối phó với dịch bệnh Ebola của chính phủ Mỹ vào năm 2014, dự kiến sẽ đóng vai trò hàng đầu trong cách tiếp cận của ông Biden đối với đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty. Ông Klain, 59 tuổi, từng là Chánh văn phòng cho ông Joe Biden khi còn là Phó tổng thống (giai đoạn 2009-2011) và ngay từ cuối những năm 1980, ông Klain đã là cố vấn cấp cao nhất của ông Biden khi ông là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ. Ảnh: AP. Nguồn tin khác cho biết, bà Susan Rice là một trong những ứng viên tiềm năng cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong nội các tương lai của ông Joe Biden. Dưới thời cựu Tổng thống Obama, bà Susan Rice là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và cố vấn an ninh quốc gia. Bà từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Clinton với tư cách trợ lý đặc biệt cho tổng thống, giám đốc đặc trách các vấn đề châu Phi tại Nhà Trắng, người phụ trách các vấn đề châu Phi tại Bộ Ngoại giao và giám đốc tổ chức quốc tế và gìn giữ hòa bình tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

