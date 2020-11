Bật mí về quý ông bên cạnh nữ Phó Tổng thống Mỹ tương lai Kamala Harris

Sau khi truyền thông Mỹ đưa tin bà Kamala Harris sẽ là nữ Phó Tổng thống Mỹ tương lai, phu quân của bà là ông Douglas Emhoff liền viết trên Twitter bày tỏ sự tự hào về vợ: "Anh rất tự hào về em". Ảnh: CNN. Được biết, trong nhiều tháng qua, ông Douglas thường xuyên ở bên cạnh và tích cực tham gia các hoạt động vận động cho vợ, bà Kamala Harris. Ảnh: Getty. Với việc bà Kamala vừa làm nên lịch sử khi được truyền thông Mỹ xướng tên sẽ là Phó Tổng thống Mỹ tiếp theo, những thông tin về quý ông luôn bên cạnh ủng hộ bà cũng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Getty. Được biết, ông Douglas Emhoff - chồng bà Kamala Harris - là người Do Thái, sinh năm 1964 tại Brooklyn, New York, Mỹ. Từ năm 1969 đến 1981, ông sống ở New Jersey, sau đó theo gia đình chuyển đến sinh sống ở miền nam California, Mỹ. Ảnh: NYDN. Ông tốt nghiệp cử nhân của trường Đại học Bang California, và có bằng Tiến sĩ Luật của trường Luật Gould thuộc Đại học Nam California. Ảnh: ABC News. Ông Douglas Emhoff là một luật sư quyền lực trong ngành giải trí. Ảnh: LAT. Bà Harris và ông Douglas gặp nhau lần đầu vào năm 2013, trong một buổi gặp mặt do bạn thân nhất của bà Harris (khi đó là Tổng chưởng lý California) sắp đặt. Ảnh: PeopleTV. Hai người kết hôn một năm sau đó trong một buổi lễ ấm cúng diễn ra vào ngày 22/8/2014 tại Santa Barbara, California. Ảnh: KK. Được biết, trước khi gặp bà Harris, ông Douglas đã ly hôn với người vợ đầu tiên, bà Kerstin Emhoff, vào năm 2008. Ông Douglas và bà Kerstin có hai người con là Cole và Ella. Ảnh: Fox21. Bà Kamala được cho là có mối quan hệ tốt với hai con riêng của chồng và cả vợ cũ của chồng. Ảnh chụp bà Kamala Harris bên cạnh chồng và hai con riêng của chồng. Ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem thêm video: Những kỷ lục của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

