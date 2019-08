Bất chấp mưa bão, hàng nghìn giáo viên Hong Kong vẫn biểu tình

Theo hãng thông tấn Reuters, hàng nghìn giáo viên đã xuống đường tham gia vào cuộc biểu tình ở Hong Kong hôm 17/8 dù trời mưa lớn. (Nguồn ảnh: Reuters) Các nhà tổ chức nói rằng, cuộc tuần hành của giáo viên ở Hong Kong vừa qua thu hút khoảng 22 nghìn người tham gia. Tuy nhiên, cảnh sát ước tính con số này chỉ khoảng 8.300 người. Cuộc tuần hành diễn ra hòa bình dưới trời mưa. "Chính phủ phớt lờ chúng tôi nhiều tháng qua. Chúng tôi phải tiếp tục biểu tình", Chan, một giáo viên dạy Toán, chia sẻ. Yu, một giáo viên dạy nhạc tại trường cấp hai ở Hong Kong, cho biết cô ủng hộ các sinh viên tham gia biểu tình, mặc dù không đồng tình với toàn bộ hành động của họ. "Tôi đánh giá cao sự can đảm và sự quan tâm của họ đối với Hong Kong. Họ thực sự dũng cảm hơn chính quyền của chúng tôi", Yu nói. Cùng ngày, một cuộc tuần hành ủng hộ cảnh sát cũng diễn ra với sự tham gia của khoảng 476 nghìn người. Nhưng theo cảnh sát, con số này chỉ rơi vào khoảng 108 nghìn người. Nhiều cửa hàng ở Kowloon đã phải đóng cửa sớm do lo ngại đụng độ có thể xảy ra. Được biết, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ khoảng 750 người trong cuộc biểu tình ở Hong Kong những ngày qua, một số người trong số đó bị cáo buộc tội gây bạo loạn. Các giáo viên tham gia cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc hôm 17/8. Cuộc tuần hành này do Hội nhà giáo chuyên nghiệp Hong Kong tổ chức. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)

