Ảnh chưa công bố gây sốc vụ bạo loạn ở nhà tù Brazil

Vụ bạo loạn ở nhà tù Brazil xảy ra tại Trung tâm Cải tạo vùng Altamira ở bang Para vào khoảng 7h sáng ngày 29/7 (giờ địa phương) và kéo dài hàng giờ đồng hồ. (Nguồn ảnh: Twitter/Daily Mail/Mirror) Khi đó, tù nhân của băng đảng Comando Classe A đã phóng hỏa một phòng giam của băng nhóm đối thủ là Comando Vermelho trong nhà tù gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng. Ít nhất 57 người thiệt mạng, trong đó có 16 phạm nhân bị chặt đầu, trong vụ hỗn chiến tại nhà tù Brazil hôm 29/7. "Chúng tôi phát hiện các thi thể không đầu trong nhà tù. Số còn lại tử vong do ngạt khói. Một băng đảng đã xông vào trại giam, phóng hỏa và sát hại các tù nhân của băng nhóm đối thủ rồi tự kết thúc cuộc tấn công", Giám đốc nhà tù bang Para, Jarbas Vasconcelos, cho hay. Nhiều thi thể không đầu được phát hiện tại hiện trường. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ nhà tù Altamira khi vụ tấn công xảy ra. Một số thi thể vẫn chưa thể đưa ra khỏi nhà tù này do sức nóng từ vụ hỏa hoạn. Được biết, nhà tù Altamira, nơi vừa xảy ra vụ bạo loạn, có sức chứa chỉ 200 người nhưng trên thực tế hơn 310 tù nhân bị giam giữ ở đây. Hầu hết các nhà tù Brazil đều ở trong tình trạng quá tải, tình trạng an ninh yếu kém và bạo lực tràn lan. Lực lượng quân đội đã được triển khai và tuần tra tại khu vực nhà tù này. Sau vụ hỗn chiến, các nhà chức trách đã chuyển những tên cầm đầu băng đảng sang trại giam mới. Tình hình hiện nay đã được kiểm soát. Mời độc giả xem thêm video về một vụ bạo loạn kinh hoàng trong nhà tù Mexico (Nguồn: VTC14)

