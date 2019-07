Ám ảnh hiện trường xả súng ở Mỹ, nhiều thương vong

Theo Daily Mail, vụ xả súng ở Mỹ xảy ra vào đêm 27/7 (giờ địa phương, sáng 28/7 giờ Việt Nam) tại một sự kiện ngoài trời ở khu Brooklyn, New York. (Nguồn ảnh: Daily Mail)



Khi đó, nghi phạm đã nổ súng vào đám đông tham dự sự kiện "Old Timers Week" được tổ chức thường niên trong khu sân chơi Brownsville, Brooklyn. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi nghe thấy tiếng súng nổ.



Vụ xả súng khiến ít nhất 1 nạn nhân là nam giới, 38 tuổi, thiệt mạng. Ngoài ra, 11 người khác bị thương, trong đó có một trẻ nhỏ.



Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, lực lượng cảnh sát và y tế ngay lập tức được điều động đến hiện trường để truy bắt thủ phạm và đưa những người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.



"12 người trúng đạn, trong đó người đàn ông 38 tuổi đã tử vong trên đường tới bệnh viện", một phát ngôn viên cảnh sát New York cho hay.



Được biết, kẻ xả súng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi gây án. Một khẩu súng bị bỏ rơi tại hiện trường đã được tìm thấy.



"Đây là vụ xả súng tồi tệ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư nơi đây và loại bỏ bạo lực súng đạn trên đường phố", Thị trưởng New York Bill de Blasio nói.



Hiện, cảnh sát đang truy lùng thủ phạm cũng như điều tra động cơ vụ xả súng.



Theo AP, Brownsville là khu vực thường xảy ra bạo lực súng đạn.



Một người đàn ông bị thương trong vụ xả súng hàng loạt được đưa đi bệnh viện.



Người phụ nữ này dường như bị thương nặng đang được đưa lên xe cứu thương.



Cảnh sát và đội phản ứng nhanh có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân. Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn: AP)

Theo Daily Mail, vụ xả súng ở Mỹ xảy ra vào đêm 27/7 (giờ địa phương, sáng 28/7 giờ Việt Nam) tại một sự kiện ngoài trời ở khu Brooklyn, New York. (Nguồn ảnh: Daily Mail)



Khi đó, nghi phạm đã nổ súng vào đám đông tham dự sự kiện "Old Timers Week" được tổ chức thường niên trong khu sân chơi Brownsville, Brooklyn. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi nghe thấy tiếng súng nổ.



Vụ xả súng khiến ít nhất 1 nạn nhân là nam giới, 38 tuổi, thiệt mạng. Ngoài ra, 11 người khác bị thương, trong đó có một trẻ nhỏ.



Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, lực lượng cảnh sát và y tế ngay lập tức được điều động đến hiện trường để truy bắt thủ phạm và đưa những người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.



"12 người trúng đạn, trong đó người đàn ông 38 tuổi đã tử vong trên đường tới bệnh viện", một phát ngôn viên cảnh sát New York cho hay.



Được biết, kẻ xả súng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi gây án. Một khẩu súng bị bỏ rơi tại hiện trường đã được tìm thấy.



"Đây là vụ xả súng tồi tệ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư nơi đây và loại bỏ bạo lực súng đạn trên đường phố", Thị trưởng New York Bill de Blasio nói.



Hiện, cảnh sát đang truy lùng thủ phạm cũng như điều tra động cơ vụ xả súng.



Theo AP, Brownsville là khu vực thường xảy ra bạo lực súng đạn.



Một người đàn ông bị thương trong vụ xả súng hàng loạt được đưa đi bệnh viện.



Người phụ nữ này dường như bị thương nặng đang được đưa lên xe cứu thương.



Cảnh sát và đội phản ứng nhanh có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân. Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn: AP)