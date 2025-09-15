Thấy gì từ việc Tín Nghĩa thoái vốn công ty con và huỷ bỏ bán tài sản?

Tổng Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (TID) đã tạo nên một Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025 gây bất ngờ với lợi nhuận tăng vọt, nhưng cách công ty đạt được điều này lại làm dấy lên những nghi vấn về chiến lược.

* Tín Nghĩa báo lãi đột biến, nhưng "sức khỏe" nội tại liệu có vững?

Lợi nhuận "một lần" từ thoái vốn công ty con

Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu tài chính của Tín Nghĩa tăng vọt 354,46%, đạt 644,85 tỷ chủ yếu nhờ khoản lãi lớn từ việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 56,37%, lên 127 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng.

Được biết, CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu được thành lập vào tháng 11/2009 với mục tiêu triển khai dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù Lao Tân Vạn tại tỉnh Đồng Nai (nay có tên thương mại là Centria Island). Dự án này, năm 2009, được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương, cho phép Tổng Công ty Tín Nghĩa cùng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và các đối tác khác hợp tác đầu tư.

Dự án Centria Island

Công ty Tín Nghĩa Á Châu có vốn điều lệ ban đầu 540 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Tín Nghĩa sở hữu 51% cổ phần. Tín Nghĩa Á Châu đã trở thành chủ đầu tư cho dự án khu dân cư này. Dự án có quy mô hơn 48ha, bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, biệt thự, nhà liền kề có sân vườn, cùng các công trình dịch vụ lưu trú. Tổng mức đầu tư của dự án được ước tính lên tới gần 7.200 tỷ đồng.

Tín Nghĩa đã hoàn tất việc chuyển nhượng 24% vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu cho CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR). Giao dịch này đã mang lại khoản lãi "khủng" hơn 411 tỷ đồng, đóng góp phần lớn vào lợi nhuận chung của toàn Tổng công ty.

Tuy nhiên, đây không phải là một chiến lược đầu tư dài hạn mà là một thương vụ bán tài sản. Việc thoái vốn này giúp Tín Nghĩa thu về dòng tiền "tiền tươi thóc thật" ngay lập tức, nhưng đồng thời cũng khiến công ty mất đi một phần quyền kiểm soát tại một dự án tiềm năng.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Tín Nghĩa lại không thể tự mình phát triển dự án này mà phải chuyển nhượng lại? Phải chăng do năng lực quản trị hạn chế, hay vì những vướng mắc nội tại không thể giải quyết, buộc phải "đứt ruột" bán đi để thu hồi vốn?

Trả tiền để hủy giao dịch: Bài học đắt giá?

Ngược lại với việc bán Tín Nghĩa Á Châu, trong 6 tháng 2025, chi phí khác của TID tăng mạnh 111,64 tỷ do công ty phải ghi nhận chi phí hủy giao dịch chuyển nhượng khu đất tại dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa, đồng thời phải hoàn nhập khoản lợi nhuận 142,9 tỷ đồng đã ghi nhận từ năm 2018 vào chi phí trong kỳ. Việc này cho thấy sự thiếu hiệu quả trong công tác quản lý và ra quyết định của công ty.

Thay vì giải quyết dứt điểm các vấn đề từ lâu, Tín Nghĩa lại để một giao dịch tồn tại trong nhiều năm và cuối cùng phải chấp nhận khoản chi phí lớn để "làm lại từ đầu". Khoản chi phí này không chỉ làm giảm lợi nhuận mà còn cho thấy những rủi ro pháp lý và quản trị vẫn đang tồn tại, thách thức năng lực của ban lãnh đạo. Liệu ban lãnh đạo của TID có thực sự quyết tâm giải quyết những tồn đọng này, hay đây chỉ là một biện pháp "chữa cháy" tạm thời?

Những quyết định này cho thấy Tín Nghĩa đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, nhưng việc đạt được lợi nhuận kỷ lục từ việc bán tài sản và chấp nhận chi phí hủy bỏ giao dịch vẫn còn nhiều vấn đề.