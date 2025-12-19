Hà Nội

Thanh Hương ghi điểm với đầm khoe vai trần gợi cảm tại sự kiện

Giải trí

Thanh Hương ghi điểm với đầm khoe vai trần gợi cảm tại sự kiện

Thanh Hương diện đầm dài bay bổng màu hồng phấn, tôn lên vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng nhưng không kém phần gợi cảm.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Xuất hiện tại một sự kiện giải trí mới đây, Thanh Hương lựa chọn thiết kế đầm trễ vai tinh tế, khéo léo khoe bờ vai trần thon thả và làn da mịn màng.
Gam màu hồng phấn nhẹ nhàng cùng chất liệu mềm mại giúp tổng thể trang phục thêm phần thanh thoát, tôn trọn vẻ đẹp trong trẻo của nữ diễn viên.
Đồng hành cùng trang phục bay bổng, Thanh Hương thả mái tóc dài đen mượt tự nhiên, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung làm nổi bật đường nét gương mặt.
Phong cách này giúp cô ghi điểm bởi sự nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn toát lên sức hút riêng khó rời mắt.
Thời gian gần đây, Thanh Hương theo đuổi hình ảnh gợi cảm.
Nữ diễn viên duy trì chế độ tập luyện đều đặn, kết hợp ăn uống lành mạnh để giữ vóc dáng săn chắc, thon gọn.
Thanh Hương sinh năm 1988, được khán giả yêu mến nhờ loạt vai diễn trong "Mùa hoa tìm lại", "Thương nhớ ở ai", "Quỳnh búp bê", "Cuộc đời vẫn đẹp sao"...
Năm 2024, Thanh Hương còn đoạt giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình với vai Luyến trong “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.
Bước chân vào showbiz sớm, Thanh Hương lập gia đình khi mới ngoài 20 tuổi. Chồng cũ của nữ diễn viên là mối tình đầu, hơn cô 10 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cả hai có hai cô con gái sau nhiều năm kết hôn.
Nữ chính phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" khá kín tiếng về chuyện đời tư, ít khi chia sẻ hình ảnh về gia đình với truyền thông.
