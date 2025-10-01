Hà Nội

Hot face sao Việt: Thanh Hương chụp bộ ảnh chào đón Trung thu

Thanh Hương chụp bộ ảnh chào đón Trung thu. H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 1/10: Diễn viên Thanh Hương chụp bộ ảnh chào đón Trung thu. Ảnh: FB Nguyen Thanh Huong
H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con. Ảnh: FB H'Hen Niê
Hồ Ngọc Hà đến thăm, động viên tinh thần và ủng hộ cho các em nhỏ ở Bệnh viện Huyết học Trung Ương. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Lan Khuê diện trang phục sang trọng ra sân bay. Ảnh: FB Tran Ngoc Lan Khue
Bộ tứ hoa hậu gồm: Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh, Miss Cosmo Vietnam 2023 Xuân Hạnh, Miss Earth 2018 Phương Khánh và Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tụ hội trong hậu trường sự kiện thời trang. Ảnh: FB Võ Lê Quế Anh
Kim Hiền khoe chiếc túi Hermes hơn 600 triệu đồng. Ảnh: FB Kim Hien
Gia đình dành cho Lý Hải một bữa tiệc sinh nhật tuổi 57 đơn giản nhưng tràn ngập yêu thương. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp diện váy gợi cảm lộ vai thon. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Khánh Thi đăng ảnh "tố" ông xã Phan Hiển chụp ảnh "không có tâm". Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien
Siêu mẫu Hoàng Thùy khoe mái tóc mới màu nổi bật. Ảnh: FB Hoang Thuy
