Hot face sao Việt: Thanh Hương chụp bộ ảnh chào đón Trung thu

Thanh Hương chụp bộ ảnh chào đón Trung thu. H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con.
Sau khi kết hôn và sinh con, Thảo Nari không những không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống "mẹ bỉm sữa" mà nhan sắc của cô ngày càng trở nên rạng rỡ, mặn mà hơn.
Tử vi dự đoán đúng Rằm tháng 8, bốn con giáp may mắn bất ngờ thăng hoa sự nghiệp, tiền bạc ào ạt kéo về, tình duyên rực rỡ khiến ai cũng phải ghen tỵ.
Thác Niagara là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất thế giới, nằm giữa biên giới Mỹ và Canada, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Hòa Minzy, Ngọc Trinh, Thanh Mai, Diệp Lâm Anh…công khai số tiền quyên góp cho bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.
Cậu bé 13 tuổi vô tình phát hiện chiếc nhẫn cổ khắc hình nữ thần Minerva, mở ra bí ẩn lịch sử khiến giới khảo cổ lẫn công chúng kinh ngạc.
Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện loài cây có hoa màu tím sẫm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Loài mới được đặt tên là Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng.
iPhone có nhiều tính năng ẩn giúp thao tác nhanh và tiện lợi hơn, từ nháy màn hình một tay đến chia sẻ mật khẩu an toàn và chụp toàn bộ trang web.
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đang bổ sung thêm quân cho chiến dịch mùa thu, trong khi đó giao tranh ở Pokrovsk vẫn diễn ra ác liệt.
Sau nhiều năm được kỳ vọng trở thành mẫu xe điện chiến lược trong phân khúc phổ thông, mẫu SUV Hyundai Kona Electric dần bị “thụt lùi” khi bước sang đời 2026.
Humain ra mắt laptop Horizon Pro chạy hoàn toàn bằng AI, loại bỏ giao diện truyền thống và hứa hẹn tốc độ nhanh hơn tư duy con người 100 lần.
Ban đầu, chiếc biển số 29A-444.44 được gắn cho Range Rover mạ vàng "sến súa" nhưng nay đã định danh và đăng ký cho Mercedes-AMG G63 Brabus của đại gia Hà Nội.
Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố, chiến dịch xuân hè của Nga đã thất bại tuy nhiên lại không bình luận về việc Moscow ngày càng mở rộng vùng kiểm soát.
Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa đầu tiên gồm: Bờm, Bo, Tê Giác và Suti. Hiện tại, 4 nhóc tì này đã là thiếu nữ xinh đẹp, chàng trai có ngoại hình nổi bật.
Thưởng thức cà phê trên cầu cao nhất thế giới ở Quý Châu, lơ lửng giữa mây trời, ngắm hẻm núi hùng vĩ, chỉ mất 1 phút từ thang máy 207m.
CEO Meta khẳng định rủi ro lớn nhất không phải là chi nhầm tiền cho AI, mà là đi quá chậm và bỏ lỡ công nghệ quan trọng nhất lịch sử loài người.
Mới đây, một nữ du khách Hàn Quốc xinh đẹp đang "gây bão" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.
Nhiếp ảnh gia Ryosuke Kosuge đã ghé thăm nhiều vùng đất của các quốc gia Châu Á và ghi lại loạt hình hé lộ kiến trúc cũng như cảnh quan ấn tượng ở những nơi đó.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Xe điện mini từ Thụy Sĩ - Microlino 2.0 sẽ mở bán tại Malaysia 2026, trang bị pin 15 kWh, phạm vi 228 km, thiết kế siêu nhỏ hứa hẹn thu hút khách ưa khác biệt.
Điện thoại báo đầy bộ nhớ khiến bạn bực mình. Với 5 cách đơn giản sau, bạn có thể khắc phục ngay mà không cần gỡ ứng dụng quan trọng.