Xã hội

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Thanh Hà

Chiều 30/8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7;...

image.jpg
Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Vào hồi 16h ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 106,1 độ kinh đông, trên khu vực Hà Tĩnh - phía bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20-25km/giờ.

Trên biển, vùng biển từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2 - 3,5m, biển động mạnh.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Từ chiều tối 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Xã hội

Nghệ An ban hành lệnh cấm biển ứng phó bão số 6

Nghệ An cấm tàu, thuyền, phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10h ngày 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu trước 15h cùng ngày.

Sáng 30/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi.

Do ảnh hưởng của bão số 6, dự báo vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 13/6: Bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 13/6, mưa dông rải rác trên cả nước, nhiều nơi mưa rất to, kèm nguy cơ gây lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 1.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gây mưa lớn nhiều nơi

Đêm nay đến rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão (trở thành cơn bão số 6), hướng vào đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h chiều nay (29/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Tâm áp thấp nhiệt đới cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, cách TP Huế khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9.

dbqg-xtnd-20250829-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới, bão.
