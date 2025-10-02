Thành công ghép tim xuyên Việt tại Huế cứu sống bệnh nhân 45 tuổi

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 20, giúp cứu sống nam bệnh nhân 45 tuổi từ quả tim của một người hiến tại Bệnh viện Phú Thọ.

Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi) đã chính thức được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định sau gần 3 tuần hồi sức, điều trị tích cực, sau ca ghép tim xuyên Việt từ trái tim hiến tặng của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bệnh nhân ghép tim thứ 20 tại Bệnh viện Trung ương Huế được xuất viện trong niềm vui chung của mọi người.

Trước đó vào ngày 10/9, ngay khi nhận được tin có bệnh nhân hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và có quyết định điều phối tim cho bệnh nhân tại Huế, GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương chỉ đạo ê-kíp bác sĩ thực hiện quy trình lấy tạng khẩn cấp.

Người hiến tạng là anh B.Q.K. bị tai nạn giao thông ngày 8/9, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do máu tụ dưới màng cứng. Dù đã được hồi sức tích cực và phẫu thuật lấy máu tụ, tình trạng tri giác vẫn không cải thiện, huyết động phụ thuộc vào thuốc trợ tim và vận mạch liều cao.

Sau khi làm các xét nghiệm, đánh giá chết não 3 lần và nhận được sự đồng ý từ gia đình nạn nhân, các ê-kíp phẫu thuật và hồi sức đã tiến hành lấy đa tạng (2 thận, gan và tim) vào lúc 13h ngày 10/9. Ngay sau đó, quả tim được vận chuyển đến sân bay Nội Bài, bàn giao cho ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế để chuyển tiếp về sân bay Phú Bài, thành phố Huế.

Hành trình đem trái tim từ người hiến về TP Huế để ghép.

Bệnh nhân H.T.N. (45 tuổi) được ghép tim trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim rất thấp (LVEF 15-19%) và tăng áp phổi nặng. Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân vẫn ở mức rất thấp. Các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời kết hợp sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch nhưng tình trạng vẫn diễn biến phức tạp.

Để hỗ trợ chức năng tim và cai hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh nhân đã sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học, gồm bóng đối xung động mạch chủ và ECMO. Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức tim với chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Sau 3 ngày hồi sức, tình trạng suy tim cải thiện chậm, chức năng thận giảm nặng nên các bác sĩ phải tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng của bệnh nhân dần cải thiện. Các bác sĩ đã giảm và cai dần các thuốc trợ tim vận mạch, ngưng lọc máu, cai ECMO và bóng đối xung động mạch chủ. Ngay trong ngày, bệnh nhân được cai máy thở và bắt đầu tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ tại phòng. Những ngày tiếp theo, tình trạng sức khoẻ tiến triển tích cực bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi với LVEF 55-60%, các chỉ số sinh hóa và huyết học nằm trong giới hạn điều trị.

Ca ghép tim thứ 20 tại bệnh viện Trung ương Huế.

GS. TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết thành công của ca ghép tim lần này là minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng và công tác điều phối chặt chẽ từ nhiều đơn vị.

Bên cạnh năng lực chuyên môn của ê-kíp ghép tim, hệ thống máy móc phương tiện hỗ trợ tuần hoàn hiện đại của Bệnh viện Trung ương Huế, có sự điều phối chặt chẽ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, sự hỗ trợ kịp thời của ê-kíp hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sự phối hợp của ê-kíp lấy tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sự đồng hành tối đa của Vietnam Airlines, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế xin gửi lời cám ơn chân thành đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các đơn vị hỗ trợ, đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã trao đi nghĩa cử cao đẹp, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.