Thăm vườn, người dân ở Hà Tĩnh phát hiện 2 con rùa quý hiếm

Giải mã

Hai con rùa núi vàng quý hiếm đã được người dân ở Hà Tĩnh phát hiện trong vườn nhà. Chúng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 14/8, một cán bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 2 con rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để tái thả lại về tự nhiên. Ảnh: suckhoedoisong.
Trước đó, chiều 12/8, chị Lê Thị Phượng (28 tuổi, trú tại xã Hương Khê) tới nhà mẹ đẻ ở thôn Phú Hồ, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chơi. Khi ra thăm vườn, chị Phượng phát hiện 2 con rùa màu vàng bò trong bụi cây. Nghĩ đây là loài động vật hoang dã quý hiếm được pháp luật bảo vệ, cấm săn bắt, tàng trữ, mua bán nên chị đã báo cơ quan chức năng để giao nộp. Ảnh: Adobe.
Qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm Hương Khê xác định 2 con rùa đó là rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata) với tổng trọng lượng 3,2 kg. Vào thời điểm tiếp nhận, hai cá thể trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh: Adobe.
Rùa núi vàng thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. Loài này cũng nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) của Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN). Ảnh: Rejoice Gassah.
Rùa núi vàng phân bố ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là Nam Á, Đông Nam Á như Nepal, Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc... Ảnh: Thomas Calame.
Tuổi thọ trung bình của rùa núi vàng là khoảng 30 - 50 năm. Thậm chí, một số cá thể có thể sống tới 70 năm hoặc hơn. Ảnh: seasav – some rights reserved (CC BY-NC-ND).
Cá thể rùa cái thường to hơn và tròn hơn so với con đực. Con cái thường đẻ trứng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm, mỗi lứa đẻ từ 4 - 5 trứng, kích thước trứng khoảng 4 - 5 cm. Chúng có tập tính vùi trứng vào đất. Ảnh: Jack Christie.
Rùa núi vàng đực có đuôi dài, cứng, yếm lõm sâu trong khi con cái có đuôi ngắn. Mặt dưới yếm con cái phẳng và lõm ở con đực. Chúng có chân hình trụ, ngón chân không có màng da. Mai màu vàng, giữa mỗi tấm vảy có đốm đen. Ảnh: robbythai.
Thức ăn của rùa núi vàng chủ yếu là thực vật, quả rụng, đôi khi cả giun đất và ốc sên. Ảnh: Adobe.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
