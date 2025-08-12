Hà Nội

11 cá thể rùa con được thả về biển Gia Lai là loài cực quý hiếm

Giải mã

11 cá thể rùa con được thả về biển Gia Lai là loài cực quý hiếm

11 cá thể rùa con vừa nở từ ổ trứng tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai). Theo đó, cán bộ và người dân trên đảo đã bảo vệ, thả chúng về biển.

Tâm Anh (TH)
Vào khuya ngày 11/8, tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), 11 cá thể rùa con chào đời từ ổ trứng đã được cán bộ, người dân địa phương bảo vệ và thả về biển. Ảnh: ĐVCC/Báo Gia Lai.
Trước đó, chính quyền và người dân đã phát hiện, lần theo dấu chân rùa mẹ bò lên bãi cát đẻ trứng nhằm tìm ổ trứng. Từ đó, giới chức trách triển khai biện pháp bảo vệ, chăm sóc rùa mẹ chờ đến khi trứng nở. Ảnh: ĐVCC/Báo Gia Lai.
Trong thời gian qua, xã Nhơn Châu duy trì các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, các loài động vật biển quý hiếm. Nhờ vậy, người dân tại xã đảo nâng cao ý thức bảo vệ rùa biển - loài động vật quý hiếm được bảo tồn nằm trong sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. Ảnh: ĐVCC/Báo Gia Lai.
Rùa biển phần lớn sống ở khu vực biển vành đai nhiệt đới và các vùng nước ấm thuộc Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Khi trưởng thành, mỗi cá thể rùa biển nặng từ 25 - 46 kg. Ảnh: Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV).
Tại Việt Nam, 5 loài rùa biển quý hiếm được ghi nhận gồm: rùa da, rùa xanh/vích, đồi mồi, quản đồng và đồi mồi dứa. Tất cả những loài này đều nằm trong Sách đỏ. Ảnh: Võ Dung/TTXVN.
Theo đó, rùa da, rùa xanh/vích, đồi mồi, quản đồng và đồi mồi dứa được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật. Ảnh: TTXVN.
Trong thời gian qua, các loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng bởi các hoạt động săn bắt, buôn bán trái phép. Điều này dẫn tới số lượng rùa biển trong tự nhiên giảm nhanh. Ảnh: TTXVN.
Theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ rùa biển hoặc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ sản phẩm/bộ phận của chúng (bất kể số lượng, khối lượng, giá trị tang vật) sẽ bị xử lý hình sự với mức hình phạt tối đa lên đến 15 năm tù giam. Ảnh: TTXVN.
