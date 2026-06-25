Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết tăng lên 164

Thảm họa động đất kép ở Venezuela đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 25/6 cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tối 24/6 (giờ địa phương) đã tăng lên ít nhất 164 người và 971 người bị thương. Giới chức nước này cảnh báo thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng khi công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra ngoài khơi bờ biển Caribe, phía Tây thành phố Moron, cách thủ đô Caracas khoảng 170 km. Chỉ một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ hai mạnh 7,5 độ với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km.

Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua. Rung chấn được cảm nhận trên diện rộng, không chỉ tại Venezuela mà còn lan sang nhiều quốc gia lân cận. Tại khu vực Amazon của Brazil, cách Caracas khoảng 1.700 km, cư dân ở nhiều tòa nhà đã phải sơ tán khẩn cấp.

Bang La Guaira, nằm ven biển phía Bắc thủ đô Caracas, được xác định là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tổng thống lâm thời Rodríguez mô tả địa phương này là một "vùng thảm họa".

“Có hàng chục tòa nhà đã bị sập và chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch cứu hộ quy mô lớn nhằm tìm kiếm người sống sót”, bà Rodríguez cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello kêu gọi người dân tiếp tục ở ngoài trời do nguy cơ dư chấn có thể làm sập thêm các công trình đã bị hư hại. Động đất cũng gây mất điện và gián đoạn liên lạc tại nhiều khu vực. Sân bay quốc tế Simón Bolívar - cửa ngõ hàng không lớn nhất Venezuela - buộc phải đóng cửa sau khi cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Chính quyền Caracas cũng tạm dừng hoạt động tàu điện ngầm, ngắt hệ thống cung cấp khí đốt tự nhiên và cho học sinh nghỉ học trong nhiều ngày. Một số trường học sẽ được trưng dụng làm nơi trú ẩn và trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ.

Việc mất sóng điện thoại tại nhiều địa phương càng làm gia tăng lo lắng đối với hàng triệu người Venezuela đang sinh sống ở nước ngoài vì không thể liên lạc với người thân trong nước.

Ngay sau thảm họa, nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đang khẩn trương triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo tới quốc gia Nam Mỹ này. Bên cạnh đó, Ecuador đã quyết định gửi hàng viện trợ nhân đạo, trong khi Qatar, Mexico và El Salvador đã cử lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela, đồng thời gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân của thảm họa.

Dù Venezuela nằm gần nhiều đứt gãy địa chất, các trận động đất mạnh hiếm khi xảy ra tại quốc gia này. Trái lại, các nước nằm dọc vành đai lửa Thái Bình Dương như Mexico và Chile thường xuyên hứng chịu các trận động đất lớn do hoạt động kiến tạo mạnh mẽ trong khu vực.