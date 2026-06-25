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Quân sự - Thế giới

Động đất kép tại Venezuela, gây thiệt hại trên diện rộng

Hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại Venezuela vào tối thứ 24/6, gây làm sập nhiều tòa nhà và khiến người dân hoảng loạn đổ ra đường.

Tuệ Minh

Hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter đã làm rung chuyển khu vực, buộc các tòa nhà ở những thành phố xa tận vùng Amazon của Brazil, cách Caracas khoảng 1.700 km, phải sơ tán.

Trong bài phát biểu ngắn trước toàn quốc vào cuối ngày 24/6, Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết, các trận động đất đã gây thiệt hại tại nhiều bang, nhưng bà không đưa ra con số cụ thể về số lượng nhà cửa, công trình bị ảnh hưởng cũng như số người bị thương hoặc thiệt mạng.

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Quá nhiều khu vực xảy ra sụp đổ, thương vong và thiệt hại chưa thể thống kê.

Bà Rodríguez cho biết, các trận động đất đã làm hư hại nghiêm trọng sân bay quốc tế Simón Bolívar – sân bay chính của Venezuela – buộc phải đóng cửa, đồng thời thông báo các trường học sẽ tạm nghỉ trong vài ngày tới.

“Chúng tôi kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết”, bà Rodríguez nói.

Bà Rodríguez cũng đề nghị toàn bộ nhân viên y tế trên cả nước khẩn trương có mặt tại các bệnh viện để hỗ trợ những người bị thương.

Bộ Giáo dục Venezuela thông báo một số trường học sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn và trung tâm tiếp nhận quyên góp.

Tại bang ven biển Falcon, Thống đốc Víctor Clark cho biết đã có 32 người phải nhập viện và hơn bốn giờ sau động đất vẫn còn 15 người bị mắc kẹt.

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Tâm chấn và mức độ ảnh hưởng rộng lớn của các trận động đất.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ban đầu xác định trận động đất đầu tiên có cường độ 7,1 độ richter, sau đó điều chỉnh lên 7,2.

Tâm chấn nằm ở phía tây cộng đồng Morón, dọc bờ biển Caribe của Venezuela, cách Caracas khoảng 168 km về phía tây, ở độ sâu 22 km.

USGS cũng ghi nhận một trận động đất mạnh hơn, 7,5 độ richter, chỉ một phút sau đó. Trận động đất thứ hai có độ sâu 10 km, tâm chấn cách Morón 16 km về phía tây nam.

Đây là những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua.

Người dân tại thủ đô Caracas đã sơ tán khỏi các tòa nhà rung lắc dữ dội, nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến những bức tường sập hoàn toàn, đồ đạc trong nhà lộ ra ngoài đường. Các cột bụi cũng xuất hiện ở hai khu phố của thủ đô, nơi các nhà hàng và doanh nghiệp thường rất đông đúc.

“Tòa nhà thực sự rung lắc dữ dội. Không thể tin nổi. Lực rung rất mạnh,” cư dân Caracas, ông Roberto Gamas, kể lại. “Chúng tôi đang đi bộ mà bị chao đảo. Mọi thứ trong căn hộ đều rơi xuống. May mắn là chúng tôi đã kịp chạy ra ngoài.”

Người dân vẫn ở ngoài đường hàng giờ liền, kể cả sau khi trời tối. Nhiều tòa nhà sập, cột điện đổ và đống đổ nát chắn ngang đường phố. Một số khu vực của thủ đô bị mất điện và tín hiệu điện thoại di động.

“Ban đầu rung nhẹ, sau đó mạnh dần lên, cuối cùng tất cả chúng tôi đều phải rời khỏi nhà, ra ngoài và tụ tập lại,” cư dân Caracas, ông Hector Ricci, chia sẻ.

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Người dân được khuyến cáo ra khỏi các tòa nhà.

Bà Rodríguez, người đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho biết dịch vụ tàu điện ngầm và khí đốt tự nhiên tại Caracas đã bị tạm dừng. Bà cũng kêu gọi người dân Venezuela báo cáo thiệt hại qua ứng dụng của chính phủ.

Việc mất tín hiệu điện thoại di động tại một số khu vực càng khiến nhiều gia đình lo lắng.

Bộ trưởng nội vụ nước này cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng một số người có thể hoảng loạn, nhưng chúng tôi đang hành động theo đúng quy trình để triển khai cứu trợ và cứu hộ cho những người cần nhất,” ông Cabello phát biểu trên truyền hình quốc gia. “Hãy đặc biệt chú ý đến trẻ em và người già; hãy gọi điện hỏi thăm nhau để đảm bảo không ai bị thương.”

Ông cũng khuyến cáo người dân nên ở ngoài trời vì các dư chấn có thể tiếp tục gây hư hại cho các công trình.

Cảnh hoảng loạn khắp Venezuela sau 2 trận động đất lớn.
AP, TTXVN
#Tin tức tổng hợp #Venezuela #Động đất #Diosdado Cabello #Nayib Bukele #Daniel Noboa

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