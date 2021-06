Nữ hoàng đầu tiên của nước Anh đã lên ngôi thế nào?

Nữ hoàng Anne (1665-1714) là quân vương cuối cùng của triều đại Stuart, và là nữ hoàng đầu tiên của Vương quốc Anh. Theo sử sách, bà sinh ngày 6/2/1665 tại Luân Đôn, là con gái thứ hai của James – Công tước xứ York, anh trai của Vua Charles đệ nhị. Thời thiếu nữ bà sống tại Pháp với dì và bà của mình. Mặc dù cha của Anne là một tín đồ Công giáo, ông đã hướng hai con gái là Anne và Mary theo đạo Tin lành. Năm 1683, Anne kết hôn với Hoàng tử George của Đan Mạch. Năm 1685, cha bà lên ngôi vua (James đệ nhị). Ông bị phế truất vào năm 1688, và chị của Anne là công nương Mary cùng với chồng William (người Hà Lan) đồng kế thừa ngôi báu, Anne trở thành người kế vị. Sau khi Mary rồi William qua đời (1694 và 1702), do họ không có con cái, Anne lên ngôi nữ hoàng. Điều này dẫn đến sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh kế vị Tây Ban Nha vài tháng sau đó. Chiến thắng của nước Anh đã buộc Pháp công nhận tước hiệu của Anne, xóa bỏ tước hiệu của James Stuart – người con trai theo Thiên chúa giáo La Mã của Vua James đệ nhị, đồng thời xác nhận quyền chiếm hữu của nước Anh đối với lãnh thổ Gibraltar. Trong thời kỳ trị vì của Anne, nền chính trị Anh hình thành hệ thống hai đảng, gồm Đảng Whig (nay là Đảng Dân chủ tự do) và Đảng Tory (nay là Đảng Bảo thủ). Những quyết định của Anne chịu tác động lớn từ các bộ trưởng và những người bà sủng ái. Anne qua đời vào ngày 1/8/1714. Do người con duy nhất của bà là William đã chết năm 1700. Người thừa kế ngôi vị của Anne là Hoàng tử George, Vương Hầu của Nhà Hanover, là một người Đức theo đạo Tin lành. Mời quý độc giả xem video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo | VTV24.

