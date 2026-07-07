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Sống Khỏe

Thai 27 tuần chết lưu vì tiền sản giật, bác sĩ chỉ sai lầm của mẹ bầu

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa cấp cứu thành công một sản phụ mang thai 27 tuần mắc tiền sản giật nặng, biến chứng rau bong non và thai chết lưu trong tử cung.

Thúy Nga

Theo các bác sĩ, thai kỳ của sản phụ trước đó tương đối ổn định. Tuy nhiên, khoảng ba tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng phù hai chân, nhưng không đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Đến sáng ngày nhập viện, sản phụ xuất hiện đau bụng kèm ra máu âm đạo. Sau khi được thăm khám tại tuyến cơ sở, người bệnh được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận sản phụ phù nhiều hai chân, huyết áp 130/90 mmHg, bụng căng cứng như gỗ, âm đạo ra ít máu sẫm và không nghe thấy tim thai. Kết quả siêu âm xác định thai đã chết lưu trong tử cung.

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Ê- kíp phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp rau bong non nặng trên nền tiền sản giật, kèm nguy cơ rối loạn đông máu và băng huyết nặng. Đây là tình trạng cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp, cần can thiệp ngay nhằm bảo toàn tính mạng người mẹ.

Trong quá trình phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận tình trạng phong huyết tử cung do rau bong non, tử cung tím bầm, nguy cơ phải cắt tử cung rất cao nếu không kiểm soát được chảy máu và rối loạn đông máu.

Ê-kíp đã tiến hành mổ lấy thai cấp cứu, lấy ra thai nhi nặng khoảng 1.000 gam đã chết lưu, đồng thời lấy rau thai và khối máu tụ sau rau, xử trí tích cực tình trạng đờ tử cung và truyền 2 đơn vị máu ngay trong mổ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực, các bác sĩ đã kiểm soát được tình trạng chảy máu, bảo tồn thành công tử cung, tránh được chỉ định cắt tử cung như tiên lượng ban đầu.

Hiện người bệnh tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Phụ sản.

Theo các bác sĩ, tiền sản giật, đặc biệt là tiền sản giật khởi phát sớm, có thể tiến triển rất nhanh và gây nhiều biến chứng nặng nề như rau bong non, thai chậm phát triển trong tử cung, thai chết lưu, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng người mẹ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai đúng lịch tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản, đồng thời đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù chân, tay hoặc mặt tăng dần; đau đầu kéo dài; hoa mắt, nhìn mờ; đau vùng thượng vị; đau bụng, bụng căng cứng; ra máu âm đạo hoặc cảm nhận thai giảm, mất cử động.

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Việc đo huyết áp, xét nghiệm nước tiểu và quản lý thai nghén đầy đủ trong mỗi lần khám là những biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định trong phát hiện sớm tiền sản giật. Nhờ đó, nhiều trường hợp có thể được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ mất thai, hạn chế biến chứng nặng và bảo vệ tính mạng của cả mẹ và con.

>>> Mời độc giả xem thêm video Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay, hay uống nước chanh, gừng cấp tốc không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng" cấp cứu:

#Nguy cơ tiền sản giật sớm #Chẩn đoán và theo dõi thai kỳ #Biến chứng rau bong non #Cấp cứu sản khoa #Phòng ngừa tiền sản giật

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