Ban QLDA Khu vực 3 chỉ định gói thầu điện gần 30 tỷ đồng cho Liên danh Trần Gia - Hùng An

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (Đồng Tháp) vừa phê duyệt chỉ định thầu gói thầu di dời điện gần 30 tỷ đồng thuộc dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu cho Liên danh TGEC.

Hải Đăng - Hà Linh

Mới đây, ông Nguyễn Hoàng Khuyên - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (Ban QLDAKV3) đã ký Quyết định số 747/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (hạng mục di dời đường dây điện 220kV và 500kV). Đây là gói thầu thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 đoạn qua huyện Cái Bè.

qd-5767.jpg
Quyết định số 747/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng. Nguồn: MSC

Chỉ định thầu gói thầu gần 30 tỷ đồng

Theo quyết định phê duyệt, gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thông thường. Giá gói thầu (dự toán) được duyệt là 29.665.288.391 đồng. Đơn vị được lựa chọn là Liên danh TGEC (gồm Công ty Cổ phần Xây lắp điện Trần Gia và Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An).

Giá trúng thầu là 28.181.301.000 đồng, giảm khoảng 1,48 tỷ đồng so với giá gói thầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Quyết định cũng ghi nhận nhà thầu phụ là Công ty TNHH Xây dựng - Tư vấn Nguyễn Long.

Được biết, căn cứ pháp lý để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng các Nghị định hướng dẫn thi hành như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Việc chỉ định thầu đối với các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng cho các dự án cao tốc trọng điểm quốc gia là chủ trương nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, năng lực của nhà thầu được chỉ định luôn là vấn đề được dư luận quan tâm, nhằm đảm bảo dự án về đích đúng hẹn và chất lượng.

Phác họa chân dung Liên danh "Bắc - Nam"

Theo dữ liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Liên danh TGEC là sự kết hợp giữa hai nhà thầu có địa bàn hoạt động khá khác biệt, tạo nên một "cặp đôi" Bắc - Nam đáng chú ý tại dự án này.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Xây lắp điện Trần Gia (Mã số doanh nghiệp: 0312389367), có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2013, do ông Hà Vĩnh Phúc làm người đại diện pháp luật.

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 11/2025, Công ty Trần Gia đã tham gia 93 gói thầu, trong đó trúng 46 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 292 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2025 chứng kiến sự bứt phá của nhà thầu này khi tham gia 15 gói thầu và đã được công bố trúng 8 gói.

Ngoài gói thầu vừa được chỉ định tại Ban QLDAKV3, trong năm 2025, Công ty Trần Gia còn ghi nhận trúng các gói thầu lớn khác như: Gói thầu số 1: Lắp đặt ống luồn cáp và thi công đấu nối do Tổng công ty Điện lực TP.HCM mời thầu (giá trúng hơn 33,2 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp di dời công trình lưới điện 110KV tại Bà Rịa - Vũng Tàu (hơn 3,5 tỷ đồng)... Điều này cho thấy năng lực và vị thế của Trần Gia tại thị trường phía Nam là khá vững chắc.

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An (Mã số doanh nghiệp: 2901800478), có trụ sở tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, do ông Nguyễn Đình Hùng làm giám đốc.

Hồ sơ đấu thầu của Hùng An cho thấy quy mô trúng thầu rất ấn tượng. Nhà thầu này đã tham gia 72 gói thầu, trúng 29 gói với tổng giá trị lên tới hơn 1.141 tỷ đồng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh). Năm 2025, Hùng An tham gia 21 gói thầu và trúng tới 10 gói.

Đáng chú ý, địa bàn hoạt động truyền thống của Hùng An chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng...). Đơn cử, tháng 10/2024, Hùng An trong vai trò liên danh đã trúng gói thầu QC.G07 Xây lắp đường dây và TBA 110kV Quỳ Châu (Nghệ An) với giá gần 30 tỷ đồng. Hay tháng 12/2024, doanh nghiệp này trúng gói thầu xây lắp tại Quảng Bình trị giá hơn 8,7 tỷ đồng.

Việc Công ty Hùng An "Nam tiến" và cùng Công ty Trần Gia được chỉ định thầu tại dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu cho thấy sự mở rộng thị trường mạnh mẽ của nhà thầu xứ Nghệ, đồng thời đặt ra câu hỏi về cơ duyên hợp tác của liên danh này tại các dự án trọng điểm quốc gia.

Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau chỉ định thầu

Trao đổi về các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu và chỉ định thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy trình chỉ định thầu đã được quy định chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng tính minh bạch. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu".

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc chỉ định thầu giúp rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, rất cần thiết cho các dự án cấp bách như cao tốc. Tuy nhiên, điều này cũng triệt tiêu tính cạnh tranh về giá. Do đó, vai trò giám sát của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện hợp đồng là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với các liên danh nhà thầu mới hình thành, để đảm bảo không xảy ra tình trạng bán thầu hay thi công kém chất lượng".

Với việc được chỉ định gói thầu gần 30 tỷ đồng, Liên danh TGEC đang đứng trước áp lực phải chứng minh năng lực thực tế trên công trường, đáp ứng tiến độ di dời lưới điện để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đúng hẹn.

