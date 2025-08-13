Tây Ban Nha “quay lưng” với F-35, quyết định gây chấn động NATO

Nga chuẩn bị thử tên lửa hạt nhân 'tầm bắn không giới hạn'?
Nga được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik tại Bắc Cực, loại vũ khí có tầm bắn lý thuyết “không giới hạn”, khiến Mỹ và Na Uy theo dõi sát sao.
Theo truyền thông Ukraine (Kyiv Post, Defense Express), tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga, Rosatom, dường như đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là một loại tên lửa hành trình với tầm bắn được lý thuyết hóa là "không giới hạn". Các hoạt động chuẩn bị đã diễn ra trong nhiều tuần tại bãi thử hạt nhân Novaya Zemlya của Nga ở Bắc Cực.
Nga phá hủy cứ điểm triển khai quân của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 thông báo quân đội nước này đã sử dụng bom lượn FAB-3000 phá hủy một cứ điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 thông báo quân đội nước này đã sử dụng bom bay FAB-3000 phá hủy một cứ điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô Konstantinovka (còn gọi là Kostyantynivka), Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.
Ukraine chặn UAV "cảm tử" của Nga chở đầy mìn chống tăng
Lực lượng Ukraine đã chặn một máy bay không người lái mang theo mìn PTM-3 chống tăng, làm nổi bật chiến thuật rải mìn từ xa trên đường và cánh đồng của Nga.
Đọc nhiều nhất
Ukraine chịu tổn thất lớn ở Donbass kể từ đầu năm nay
Chỉ trong 72 giờ qua, Ukraine đã phải chịu tổn thất lãnh thổ lớn nhất tại Donbass kể từ đầu năm 2025; trong khi quân Nga tiến nhanh về phía bắc Pokrovsk.
Nga cắt đứt nguồn tiếp vận chính cho quân Ukraine phòng thủ Pokrovsk
Lực lượng Nga đã xâm nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Rodinske trên một mặt trận rộng lớn, cắt đứt nguồn cung chính cho đồn trú Ukraine ở Pokrovsk.
Nga đột phá thần tốc ở phía bắc Pokrovsk, tiến 12 km chỉ trong 48 giờ
Quân Nga lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã đột phá với độ sâu 12 km trong vòng 48 giờ qua, cắt đứt đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc làng Zolotoy Kolodez.
Washington áp thuế 25%, Ấn Độ hoãn mua P-8 Poseidon
Ấn Độ tạm dừng mua sáu máy bay P-8I Poseidon từ Mỹ, sau khi Washington áp thuế 25%, khiến chi phí tăng vọt và căng thẳng song phương leo thang.
Ukraine biến máy bay rải thuốc trừ sâu thành ‘sát thủ’ diệt UAV Nga
Máy bay nông nghiệp Zlin Z-137 của Ukraine bất ngờ được trang bị tên lửa R-73, biến thành vũ khí chống UAV, thể hiện sự sáng tạo trong ứng biến phòng không.
Binh sĩ Nga tự chế tạo robot chở hàng mini tại vùng chiến sự
Đơn vị công binh “Phoenix” Nga cho biết, mẫu robot do họ chế tạo có thể vừa chở nhu yếu phẩm vừa sơ tán thương binh, giảm nguy hiểm cho binh sĩ ở vùng chiến sự.
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai hiệu quả về trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao,...