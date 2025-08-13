Tây Ban Nha “quay lưng” với F-35, quyết định gây chấn động NATO

Nga được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik tại Bắc Cực, loại vũ khí có tầm bắn lý thuyết “không giới hạn”, khiến Mỹ và Na Uy theo dõi sát sao.

Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, việc Nga thử tên lửa hạt nhân “Skyfall” được coi là bước đi nhằm khẳng định sức mạnh (trong ảnh: Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được phóng trong cuộc tập trận hạt nhân của Nga). Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo truyền thông Ukraine (Kyiv Post, Defense Express), tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga, Rosatom, dường như đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là một loại tên lửa hành trình với tầm bắn được lý thuyết hóa là "không giới hạn". Các hoạt động chuẩn bị đã diễn ra trong nhiều tuần tại bãi thử hạt nhân Novaya Zemlya của Nga ở Bắc Cực.