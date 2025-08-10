Hà Nội

Ukraine chặn UAV "cảm tử" của Nga chở đầy mìn chống tăng

Quân sự

Ukraine chặn UAV "cảm tử" của Nga chở đầy mìn chống tăng

Lực lượng Ukraine đã chặn một máy bay không người lái mang theo mìn PTM-3 chống tăng, làm nổi bật chiến thuật rải mìn từ xa trên đường và cánh đồng của Nga.

Thiên Đăng
Vào ngày 5 tháng 8, lực lượng Ukraine đã chặn và bắn hạ một máy bay không người lái tấn công của Nga ở khu vực Sumy. Ảnh: @ The Globe and Mail.
Vào ngày 5 tháng 8, lực lượng Ukraine đã chặn và bắn hạ một máy bay không người lái tấn công của Nga ở khu vực Sumy. Ảnh: @ The Globe and Mail.
Theo một tuyên bố của Cảnh sát Quốc gia Ukraine, chiếc UAV bị bắn hạ mang theo mìn chống tăng PTM-3 dưới cánh. Ảnh: @ Al Jazeera.
Theo một tuyên bố của Cảnh sát Quốc gia Ukraine, chiếc UAV bị bắn hạ mang theo mìn chống tăng PTM-3 dưới cánh. Ảnh: @ Al Jazeera.
Phát hiện này cho thấy một chiến thuật nguy hiểm được quân đội Nga đang sử dụng, đó là thả mìn từ xa bằng các nền tảng không người lái. Ảnh: @ The Globe and Mail.
Phát hiện này cho thấy một chiến thuật nguy hiểm được quân đội Nga đang sử dụng, đó là thả mìn từ xa bằng các nền tảng không người lái. Ảnh: @ The Globe and Mail.
Theo Ukraine, việc sử dụng máy bay không người lái để rải mìn chống tăng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với xe quân sự, mà còn đối với cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Ảnh: @ Al Jazeera.
Theo Ukraine, việc sử dụng máy bay không người lái để rải mìn chống tăng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với xe quân sự, mà còn đối với cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Ảnh: @ Al Jazeera.
Bằng cách thả mìn từ trên không, Nga có thể làm ô nhiễm đường sá, đất nông nghiệp và đường mòn mà không cần sự hiện diện trực tiếp của quân đội, khiến việc phát hiện và rà phá mìn trở nên khó khăn hơn đáng kể. Ảnh: @ Al Jazeera.
Bằng cách thả mìn từ trên không, Nga có thể làm ô nhiễm đường sá, đất nông nghiệp và đường mòn mà không cần sự hiện diện trực tiếp của quân đội, khiến việc phát hiện và rà phá mìn trở nên khó khăn hơn đáng kể. Ảnh: @ Al Jazeera.
Được biết, mìn PTM-3 là một loại đạn nhỏ, nhẹ được bọc trong nhựa. Nó có ngòi nổ từ tính được thiết kế để kích nổ khi xe cộ tiếp cận hoặc va chạm phải. Ảnh: @ Al Jazeera.
Được biết, mìn PTM-3 là một loại đạn nhỏ, nhẹ được bọc trong nhựa. Nó có ngòi nổ từ tính được thiết kế để kích nổ khi xe cộ tiếp cận hoặc va chạm phải. Ảnh: @ Al Jazeera.
Vẻ ngoài kín đáo của nó, kết hợp với thân bằng nhựa, khiến việc phát hiện bằng thiết bị rà phá bom mìn thông thường trở nên khó khăn hơn rất nhiều, điều này làm tăng thêm mối nguy hiểm cho cả quân nhân và dân sự Ukraine. Ảnh: @ Al Jazeera.
Vẻ ngoài kín đáo của nó, kết hợp với thân bằng nhựa, khiến việc phát hiện bằng thiết bị rà phá bom mìn thông thường trở nên khó khăn hơn rất nhiều, điều này làm tăng thêm mối nguy hiểm cho cả quân nhân và dân sự Ukraine. Ảnh: @ Al Jazeera.
Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã ban hành cảnh báo khẩn cấp tới toàn thể người dân, đặc biệt là tài xế xe nông nghiệp và xe vận tải hoạt động ở khu vực nông thôn Sumy. Cây cối rậm rạp thường che khuất tầm nhìn, làm tăng nguy cơ vô tình chạm phải loại mìn này. Những khu vực này hiện được coi là khu vực có nguy cơ cao về bom mìn chưa nổ và có bẫy mìn. Ảnh: @ MPR News.
Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã ban hành cảnh báo khẩn cấp tới toàn thể người dân, đặc biệt là tài xế xe nông nghiệp và xe vận tải hoạt động ở khu vực nông thôn Sumy. Cây cối rậm rạp thường che khuất tầm nhìn, làm tăng nguy cơ vô tình chạm phải loại mìn này. Những khu vực này hiện được coi là khu vực có nguy cơ cao về bom mìn chưa nổ và có bẫy mìn. Ảnh: @ MPR News.
Chính quyền Sumy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng và hành động ngay lập tức trong trường hợp phát hiện mìn. Nếu nghi ngờ phát hiện mìn, tài xế phải dừng xe ngay lập tức, di chuyển đến khoảng cách an toàn và liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp. Hướng dẫn tương tự cũng áp dụng cho việc nếu có tìm thấy xác máy bay không người lái của Nga có chứa mìn PTM-3 chưa phát nổ nằm trên mặt đất. Ảnh: @ MPR News.
Chính quyền Sumy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng và hành động ngay lập tức trong trường hợp phát hiện mìn. Nếu nghi ngờ phát hiện mìn, tài xế phải dừng xe ngay lập tức, di chuyển đến khoảng cách an toàn và liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp. Hướng dẫn tương tự cũng áp dụng cho việc nếu có tìm thấy xác máy bay không người lái của Nga có chứa mìn PTM-3 chưa phát nổ nằm trên mặt đất. Ảnh: @ MPR News.
Hình thức này nhấn mạnh một xu hướng ngày càng gia tăng trong chiến thuật tấn công của Nga: đó là vũ khí hóa máy bay không người lái cho chiến sự. Ảnh: @ Al Jazeera.
Hình thức này nhấn mạnh một xu hướng ngày càng gia tăng trong chiến thuật tấn công của Nga: đó là vũ khí hóa máy bay không người lái cho chiến sự. Ảnh: @ Al Jazeera.
.Như tờ Defense Express đã đưa tin trước đó, theo Tình báo Quốc phòng Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc leo thang quy mô lớn trong chiến sự máy bay không người lái, bằng cách lên kế hoạch sản xuất tới 40.000 UAV tấn công Shahed/Geran-2 vào năm 2025. Ảnh: @MPR News.
.Như tờ Defense Express đã đưa tin trước đó, theo Tình báo Quốc phòng Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc leo thang quy mô lớn trong chiến sự máy bay không người lái, bằng cách lên kế hoạch sản xuất tới 40.000 UAV tấn công Shahed/Geran-2 vào năm 2025. Ảnh: @MPR News.
Thiên Đăng
Defence-Ua
#Ukraine #UAV #Nga #mìn chống tăng #xung đột Ukraine #chiến sự

