Tàu hải quân Mexico đâm vào cầu Brooklyn, nhiều thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong vụ tàu hải quân Mexico chở 277 người đâm vào cầu Brooklyn ở New York, Mỹ.

Theo New York Post , vụ tàu hải quân Mexico đâm vào cầu Brooklyn ở New York xảy ra vào khoảng 20h30 tối 17/5 (giờ địa phương). Khi đó, tàu Cuauhtémoc chở 277 người dường như bị mất điện khi đang rời New York tới Iceland.