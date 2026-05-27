Nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ gia tăng khi nắng nóng cực đoan

Miền Bắc và nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt ngoài trời có nơi vượt ngưỡng 39–40°C. Thời tiết cực đoan không chỉ gây kiệt sức, mất nước mà còn làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, tăng huyết áp và đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền và nhóm lao động ngoài trời.

Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế, số trường hợp nhập viện liên quan đến rối loạn tuần hoàn, tai biến mạch máu não và say nóng đang có xu hướng tăng trong những ngày nhiệt độ lên cao kéo dài.

TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên gia đột quỵ, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt cho biết, đột quỵ không chỉ xảy ra vào mùa lạnh như nhiều người vẫn nghĩ. Trên thực tế, thời tiết nắng nóng cực đoan có thể trở thành yếu tố kích hoạt khiến các tổn thương mạch máu âm thầm bùng phát thành biến cố nguy hiểm.

Y học lâm sàng chứng minh, thời tiết nắng nóng kéo dài gây ra những biến đổi tiêu cực trong cơ thể:

Tăng nguy cơ mất nước và cô đặc máu: Khiến máu lưu thông kém, dễ hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu não.

Tăng huyết áp đột ngột: Sự chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa phòng điều hòa và ngoài trời dễ gây co thắt mạch máu, dẫn đến xuất huyết não.

Rối loạn tuần hoàn não: Gây ra các cơn thiếu máu não thoáng qua mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua.

"Thực tế, đột quỵ không xảy ra ngẫu nhiên. Nhiều trường hợp đã tồn tại các tổn thương mạch máu hoặc mảng xơ vữa âm thầm trong thời gian dài. Thời tiết nắng nóng cực đoan chính là "giọt nước tràn ly" khiến biến chứng bùng phát. Chủ động tầm soát sớm chính là giải pháp duy nhất để nhận diện các yếu tố nguy cơ trước khi quá muộn", TS.BS Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nắng nóng gay gắt nhiệt độ ngoài trời tăng cao người lao động cần cẩn trọng - Ảnh BVCC

Những nhóm có nguy cơ cao gồm người trên 65 tuổi, trẻ nhỏ, người mắc tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, người hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hoặc thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài.

Đặc biệt, người lao động ngoài trời như công nhân, tài xế, shipper… đối mặt nguy cơ sốc nhiệt và đột quỵ cao hơn khi phải làm việc nhiều giờ dưới nắng gắt.

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận không ít trường hợp nhập viện nguy kịch sau khi tắm ngay khi vừa hoạt động ngoài trời nắng nóng.

Khi cơ thể đang ở nhiệt độ cao, mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt. Nếu tiếp xúc ngay với nước lạnh, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích khiến mạch máu co lại đột ngột để giữ nhiệt. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch, có thể dẫn tới xuất huyết não hoặc nhồi máu não.

Khi gặp người nghi đột quỵ hoặc sốc nhiệt, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất, đặt nằm nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo. Nếu người bệnh nôn ói, cần cho nằm nghiêng để tránh sặc.

Người dân tuyệt đối không cạo gió, bấm huyệt, tự ý cho uống thuốc hoặc cho ăn uống khi bệnh nhân có biểu hiện nuốt khó, lơ mơ.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa đột quỵ và sốc nhiệt trong mùa hè, người dân cần uống đủ nước kể cả khi chưa khát; hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10h đến 16h; đội mũ, mặc quần áo thoáng mát khi lao động ngoài trời; không làm việc quá sức dưới nắng nóng; hạn chế rượu bia, thuốc lá; kiểm soát tốt huyết áp và bệnh lý nền.

Đặc biệt, sau khi đi nắng về cần nghỉ ngơi 20–30 phút tại nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên trước khi tắm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột gây nguy hiểm.

5 nguyên tắc phòng sốc nhiệt, đột quỵ trong ngày nắng gắt : - Không tắm ngay sau khi đi nắng, nên nghỉ 20–30 phút để cơ thể hạ nhiệt. - Uống đủ nước và bổ sung điện giải khi hoạt động ngoài trời. - Hạn chế ra ngoài từ 10h–16h. - Không ngồi điều hòa quá lạnh rồi ra nắng đột ngột Người có tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường cần theo dõi sức khỏe và dùng thuốc đúng chỉ định.

