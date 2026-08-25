Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu để bảo vệ người tiêu dùng

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm tăng cao do nhu cầu mua sắm bánh kẹo, thực phẩm dịp Tết Trung thu, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 24/8/2026 đã ban hành công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP HCM yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm tra các nhóm đối tượng trọng điểm như cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống tại làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cùng các đơn vị dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

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Các lực lượng chức năng cần kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và công khai thông tin cơ sở, sản phẩm vi phạm trên các phương tiện truyền thông. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển ngay sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Song song với công tác thanh tra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu đẩy mạnh truyền thông rộng rãi đến cả người dân và doanh nghiệp. Đơn vị sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị, kiến thức nhân sự, nguồn gốc nguyên liệu, công bố sản phẩm, ghi nhãn và sử dụng phụ gia, phẩm màu theo quy chuẩn.

Đặc biệt, người tiêu dùng được khuyến cáo trang bị kỹ năng chọn mua, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn, chỉ mua các sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng và tuyệt đối không sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép. Đồng thời, các hệ thống y tế địa phương cũng được chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và hóa chất trực cấp cứu, chủ động phương án điều tra nguyên nhân và xử lý triệt để nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro khi xảy ra sự cố ngộ độc.