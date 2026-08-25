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Xã hội

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu để bảo vệ người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân lựa chọn bánh Trung thu và thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng,

Bình Nguyên

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm tăng cao do nhu cầu mua sắm bánh kẹo, thực phẩm dịp Tết Trung thu, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 24/8/2026 đã ban hành công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP HCM yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm tra các nhóm đối tượng trọng điểm như cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống tại làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cùng các đơn vị dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Ảnh minh họa/Nguồn .sggp.org.vn

Các lực lượng chức năng cần kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và công khai thông tin cơ sở, sản phẩm vi phạm trên các phương tiện truyền thông. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển ngay sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Song song với công tác thanh tra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu đẩy mạnh truyền thông rộng rãi đến cả người dân và doanh nghiệp. Đơn vị sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị, kiến thức nhân sự, nguồn gốc nguyên liệu, công bố sản phẩm, ghi nhãn và sử dụng phụ gia, phẩm màu theo quy chuẩn.

Đặc biệt, người tiêu dùng được khuyến cáo trang bị kỹ năng chọn mua, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn, chỉ mua các sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng và tuyệt đối không sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép. Đồng thời, các hệ thống y tế địa phương cũng được chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và hóa chất trực cấp cứu, chủ động phương án điều tra nguyên nhân và xử lý triệt để nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro khi xảy ra sự cố ngộ độc.

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UBND thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026 tại 126 phường, xã, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, cơ sở thời vụ và những địa điểm có nguy cơ cao.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 diễn ra từ ngày 8/8 đến 30/9/2026 trên toàn địa bàn thành phố. Mục tiêu là chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

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Hà Nội phát hiện xe chở 2.500 chiếc bánh Trung thu nhập lậu

Chiếc xe vận chuyển 2.500 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 26/9, theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 Hà Nội, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) tiến hành khám một chiếc xe tải đang lưu thông phát hiện đang chuyển 2.500 chiếc bánh Trung nhập lậu.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, ngày 25/9, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Công an phường Cửa Nam tiến hành khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 29K-194.45 đang lưu thông trên địa bàn.

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