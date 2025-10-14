Hà Nội

Tận mục tổ tiên kỳ quái của các loài ếch hiện đại

Giải mã

Tận mục tổ tiên kỳ quái của các loài ếch hiện đại

Triadobatrachus là một trong những sinh vật cổ xưa nhất đánh dấu bước chuyển mình giữa kỷ nguyên của các loài kỳ giông và thế giới của các loài ếch hiện đại.

T.B (tổng hợp)
Triadobatrachus là “tổ tiên” của loài ếch hiện đại. Hóa thạch của nó được xem là mắt xích chuyển tiếp giữa kỳ giông và ếch, giúp giới khoa học hiểu cách ếch tiến hóa từ các loài lưỡng cư nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
Triadobatrachus là “tổ tiên” của loài ếch hiện đại. Hóa thạch của nó được xem là mắt xích chuyển tiếp giữa kỳ giông và ếch, giúp giới khoa học hiểu cách ếch tiến hóa từ các loài lưỡng cư nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây hơn 250 triệu năm. Triadobatrachus từng tồn tại trong kỷ Trias sớm, ngay sau sự kiện tuyệt chủng Permi – Trias, thời kỳ mà Trái Đất phục hồi sau thảm họa sinh học lớn nhất lịch sử. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây hơn 250 triệu năm. Triadobatrachus từng tồn tại trong kỷ Trias sớm, ngay sau sự kiện tuyệt chủng Permi – Trias, thời kỳ mà Trái Đất phục hồi sau thảm họa sinh học lớn nhất lịch sử. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện tại Madagascar. Hóa thạch đầu tiên của Triadobatrachus được tìm thấy ở Madagascar vào năm 1936, mở ra một chương mới trong nghiên cứu tiến hóa lưỡng cư. Ảnh: Pinterest.
Được phát hiện tại Madagascar. Hóa thạch đầu tiên của Triadobatrachus được tìm thấy ở Madagascar vào năm 1936, mở ra một chương mới trong nghiên cứu tiến hóa lưỡng cư. Ảnh: Pinterest.
Chưa thể nhảy như ếch ngày nay. Dù có cơ thể tương tự ếch, Triadobatrachus vẫn chưa có khả năng bật nhảy mạnh mẽ do phần cột sống còn dài và thiếu cấu trúc xương chậu đặc trưng. Ảnh: googleusercontent.com.
Chưa thể nhảy như ếch ngày nay. Dù có cơ thể tương tự ếch, Triadobatrachus vẫn chưa có khả năng bật nhảy mạnh mẽ do phần cột sống còn dài và thiếu cấu trúc xương chậu đặc trưng. Ảnh: googleusercontent.com.
Có nhiều đốt sống hơn ếch hiện đại. Trong khi ếch ngày nay chỉ có khoảng 8 đốt sống, Triadobatrachus có tới hơn 14 đốt, cho thấy nó vẫn mang nhiều đặc điểm của kỳ giông. Ảnh: weebly.com.
Có nhiều đốt sống hơn ếch hiện đại. Trong khi ếch ngày nay chỉ có khoảng 8 đốt sống, Triadobatrachus có tới hơn 14 đốt, cho thấy nó vẫn mang nhiều đặc điểm của kỳ giông. Ảnh: weebly.com.
Hít thở và sống cả dưới nước lẫn trên cạn. Giống các loài lưỡng cư nguyên thủy khác, Triadobatrachus có thể hô hấp bằng cả da và phổi, thích nghi với môi trường bán thủy sinh. Ảnh: tumblr.com.
Hít thở và sống cả dưới nước lẫn trên cạn. Giống các loài lưỡng cư nguyên thủy khác, Triadobatrachus có thể hô hấp bằng cả da và phổi, thích nghi với môi trường bán thủy sinh. Ảnh: tumblr.com.
Thức ăn chủ yếu là côn trùng nhỏ. Cấu trúc hàm và răng của Triadobatrachus cho thấy nó có thể bắt các loài côn trùng và sinh vật nhỏ di chuyển chậm trong môi trường đầm lầy. Ảnh: wikimedia.org.
Thức ăn chủ yếu là côn trùng nhỏ. Cấu trúc hàm và răng của Triadobatrachus cho thấy nó có thể bắt các loài côn trùng và sinh vật nhỏ di chuyển chậm trong môi trường đầm lầy. Ảnh: wikimedia.org.
Giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu tiến hóa. Triadobatrachus giúp các nhà cổ sinh học hiểu rõ hơn cách các loài ếch phát triển cơ chế nhảy, hô hấp và sinh sản đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu tiến hóa. Triadobatrachus giúp các nhà cổ sinh học hiểu rõ hơn cách các loài ếch phát triển cơ chế nhảy, hô hấp và sinh sản đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Tiến hóa loài ếch cổ đại #Hóa thạch Triadobatrachus #Chuyển tiếp giữa kỳ giông và ếch #Đặc điểm sinh học loài lưỡng cư cổ #Môi trường sống bán thủy sinh #Vai trò trong nghiên cứu tiến hóa

