[INFOGRAPHIC] Loài mèo cá quý hiếm rất giỏi bơi lội

Giải mã

Trong quý III/2025, hệ thống bẫy ảnh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ghi nhận 10 loài động vật. Trong số này có loài mèo cá cực kỳ quý hiếm.

meo-ca.jpg
#Loài mèo cá quý hiếm #mèo cá #động vật quý hiếm

