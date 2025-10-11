Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ lạ loài thú có 6 sừng, lai linh dương – hươu – trâu rừng cổ đại

Giải mã

Kỳ lạ loài thú có 6 sừng, lai linh dương – hươu – trâu rừng cổ đại

Từng thống trị Bắc Mỹ thời kỳ Oligocene, Protoceras là loài động vật móng guốc kỳ lạ, kết hợp nét đặc trưng giữa linh dương, hươu và trâu rừng.

T.B (tổng hợp)
Sống cách đây khoảng 30 triệu năm. Protoceras xuất hiện vào cuối kỷ Oligocene, trước khi tuyệt chủng cùng nhiều loài động vật ăn cỏ cổ đại. Ảnh: bigcommerce.com.
Sống cách đây khoảng 30 triệu năm. Protoceras xuất hiện vào cuối kỷ Oligocene, trước khi tuyệt chủng cùng nhiều loài động vật ăn cỏ cổ đại. Ảnh: bigcommerce.com.
Không có họ hàng gần với hươu hay bò. Dù có sừng, Protoceras thuộc nhóm Artiodactyla riêng biệt, không cùng họ với hươu hoặc trâu bò. Ảnh: picryl.com.
Không có họ hàng gần với hươu hay bò. Dù có sừng, Protoceras thuộc nhóm Artiodactyla riêng biệt, không cùng họ với hươu hoặc trâu bò. Ảnh: picryl.com.
Có sáu chiếc sừng kỳ dị. Con đực sở hữu ba cặp sừng nhỏ mọc ở trán, mũi và sau đầu, có thể dùng trong giao đấu. Ảnh: wikimedia.org.
Có sáu chiếc sừng kỳ dị. Con đực sở hữu ba cặp sừng nhỏ mọc ở trán, mũi và sau đầu, có thể dùng trong giao đấu. Ảnh: wikimedia.org.
Kích thước tương đương linh dương. Chúng cao khoảng 1 mét và nặng 80–100 kg, thích nghi với đồng bằng khô cỏ thấp. Ảnh: wikimedia.org.
Kích thước tương đương linh dương. Chúng cao khoảng 1 mét và nặng 80–100 kg, thích nghi với đồng bằng khô cỏ thấp. Ảnh: wikimedia.org.
Ăn cỏ và lá non. Răng của Protoceras cho thấy chúng là loài ăn thực vật mềm, sống gần nguồn nước. Ảnh: nexusmods.com.
Ăn cỏ và lá non. Răng của Protoceras cho thấy chúng là loài ăn thực vật mềm, sống gần nguồn nước. Ảnh: nexusmods.com.
Bước trung gian trong tiến hóa động vật móng guốc chẵn. Loài này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của động vật nhai lại. Ảnh: invaluable.com.
Bước trung gian trong tiến hóa động vật móng guốc chẵn. Loài này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của động vật nhai lại. Ảnh: invaluable.com.
Tên nghĩa là “sừng nguyên thủy”. Tên gọi Protoceras xuất phát từ tiếng Hy Lạp, thể hiện đặc điểm sừng nguyên thủy của loài. Ảnh: picryl.com.
Tên nghĩa là “sừng nguyên thủy”. Tên gọi Protoceras xuất phát từ tiếng Hy Lạp, thể hiện đặc điểm sừng nguyên thủy của loài. Ảnh: picryl.com.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Động vật móng guốc tiền sử #Loài kỳ lạ với sáu sừng #Tiến hóa động vật nhai lại #Loài cổ đại Bắc Mỹ #Hình thái sừng đặc biệt #Sinh thái đồng bằng khô cỏ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT