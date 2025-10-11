Kỳ lạ loài thú có 6 sừng, lai linh dương – hươu – trâu rừng cổ đại

Từng thống trị Bắc Mỹ thời kỳ Oligocene, Protoceras là loài động vật móng guốc kỳ lạ, kết hợp nét đặc trưng giữa linh dương, hươu và trâu rừng.
Ford GT Heritage Edition 2006 hiện là dòng xe được các đại gia săn đón. Trên thị trường, giá phiên bản Heritage từ 640 - hơn 1 triệu USD (16,86 - 26,3 tỷ đồng).
Đừng vội vứt bỏ cáp Lightning khi chuyển sang iPhone USB-C, bởi bạn vẫn có thể tái chế, quyên góp hoặc tận dụng chúng để giảm thiểu rác thải điện tử.
Echidna là sinh vật nửa người nửa rắn, được mệnh danh là “Mẹ của Quái vật”, sinh ra nhiều sinh linh đáng sợ nhất trong thế giới thần thoại Hy Lạp.
Hãng xe điện Trung Quốc Zeekr vừa gây chú ý khi công bố phiên bản nâng cấp mẫu sedan Zeekr 001 với khả năng sạc được cho là nhanh nhất thế giới hiện nay.
Sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, cuộc sống của Mai Ngô và 3 á hậu đều có nhiều thay đổi.
Trong bối cảnh sedan dần nhường chỗ cho SUV trên thị trường toàn cầu, Hyundai vẫn cho thấy sự kiên định với dòng xe sedan Sonata khi cho ra mắt phiên bản 2026.
Central Hotel là khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Thành Phố Thanh Hóa, có kiến trúc độc đáo, chính thức vận hành năm 2017.
Hang động ngầm ẩn dưới Lâu đài Pembroke xứ Wales chứa đựng những bí mật có niên đại từ 10.000 năm trước.
Cá mái chèo khổng lồ (Regalecus glesne) là một trong những sinh vật bí ẩn nhất đại dương, được xem là nguồn gốc của nhiều truyền thuyết về “rắn biển”.
Huyền Lizzie mừng lên sóng vai diễn mới trong bộ phim giờ vàng 'Cách em 1 milimet'. Phương Mỹ Chi tạo dáng nhí nhảnh trước giờ duyệt concert.
Deloitte Australia phải hoàn tiền cho chính phủ Úc sau khi báo cáo do AI hỗ trợ bị phát hiện chứa nhiều lỗi nghiêm trọng.
Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 Ukraine được cho đang sử dụng một loại vũ khí mới có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Nga.
Trong tuần mới, 3 con giáp sẽ có giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, sự nghiệp "lên hương", có nhiều vận may tài chính và cuộc sống có nhiều tin vui.
Việc phát hiện phiến đá 3.500 năm tuổi khắc lời nguyền rủa Thống đốc thành phố cổ ở Jerusalem là một phát hiện phi thường, làm rung chuyển khảo cổ thế giới.
Zalo và Messenger đều có tính năng mã hóa đầu cuối giúp tin nhắn của bạn được bảo vệ tuyệt đối, ngay cả nhà cung cấp cũng không thể đọc được.
Đền Yeha – di tích cổ xưa bậc nhất Ethiopia – là minh chứng hùng hồn cho sự phát triển của vương quốc D’mt hơn 2.500 năm trước.
Với cặp nanh dài chết chóc, Machairodus – tổ tiên cổ đại của loài mèo lớn hiện nay – từng là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất thế Miocen.
Giữa làn sóng UAV Shahed, Ukraine tung tên lửa mang đạn chùm FZ123 do Pháp cung cấp, được xem là “lá chắn giá rẻ” nhưng hiệu quả trước mối đe dọa từ trên không.
Vụ cháy ngôi nhà 4 tầng lúc rạng sáng 11/10, trong ngõ sâu ở phố Kim Hoa, TP Hà Nội đã khiến 5 người tử vong.
Sau khi được liên tục hé lộ kể từ đầu năm, mẫu naked bike hoài cổ Honda CB1000F 2026 đã được chính thức ra mắt với nền tảng từ người anh em CB1000 Hornet.