Cận cảnh loài động vật thọ nhất thế giới, sống tới 200 năm

Giải mã

Cận cảnh loài động vật thọ nhất thế giới, sống tới 200 năm

Là cư dân của vùng Bắc Cực khắc nghiệt, cá voi đầu cong (Balaena mysticetus) mang trong mình nhiều đặc điểm sinh học độc đáo đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Là sinh vật sống thọ nhất trong các loài có vú. Cá voi đầu cong có thể sống hơn 200 năm. Một số cá thể còn mang trên cơ thể mảnh lao của thợ săn cá voi từ thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Chúng có lớp mỡ dày nhất thế giới động vật. Lớp mỡ này dày đến 50 cm giúp chúng chống lại nhiệt độ băng giá của Bắc Cực. Ảnh: Pinterest.
Không có vây lưng. Đặc điểm này này giúp cá voi đầu cong dễ di chuyển dưới lớp băng, không bị mắc kẹt khi nổi lên lấy hơi. Ảnh: Pinterest.
Miệng của chúng khổng lồ. Hàm có thể dài đến 5 mét, cho phép chúng lọc hàng tấn sinh vật phù du qua các tấm sừng hàm. Ảnh: Pinterest.
Chúng có ngôn ngữ phức tạp. Cá voi đầu cong phát ra hàng trăm kiểu âm thanh khác nhau, được cho là một dạng “ngôn ngữ” riêng. Ảnh: Pinterest.
Khả năng định vị âm thanh cực nhạy. Chúng có thể phát hiện tiếng vang để tránh băng dày và tìm bạn tình trong vùng nước đục. Ảnh: newscientist.com.
Chúng không di cư xa. Không giống các loài cá voi khác, cá voi đầu cong cư trú quanh vùng Bắc Cực quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Chúng từng suýt tuyệt chủng. Hoạt động săn bắt thế kỷ 19 khiến số lượng cá voi đầu cong giảm mạnh, nhưng nay quần thể đang dần phục hồi. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Loài động vật có vú thọ nhất #Cá voi đầu cong Bắc Cực #Đặc điểm sinh học độc đáo #Lớp mỡ dày chống lạnh #Ngôn ngữ và âm thanh phức tạp #Khả năng định vị âm thanh

