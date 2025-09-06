Hà Nội

Kho tri thức

Tận mục quả cầu máy bắn đá trong cuộc vây hãm Trung cổ

Các nhà khảo cổ Scotland tìm thấy quả cầu đá từng được bắn ra từ máy bắn đá thời Trung cổ, hé lộ dấu tích cuộc vây hãm khốc liệt.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu Grassmarket thuộc Phố Cổ Edinburgh nằm trong một hố trũng bên dưới Lâu đài Edinburgh của Scotland, các chuyên gia đến từ Hội đồng Bảo tàng Thành phố Edinburgh bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Hội đồng Bảo tàng Thành phố Edinburgh.
Đó là một quả cầu bằng đá đặc Thời Trung Cổ, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ 13 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Hội đồng Bảo tàng Thành phố Edinburgh.
Quả cầu pháo bằng đá này chuyên được dùng cho máy bắn đá trebuchet Thời Trung Cổ. Ảnh: @Hội đồng Bảo tàng Thành phố Edinburgh.
Loại vũ khí này được sử dụng vào thời điểm Scotland bị Đế Chế Vua Edward I tấn công dữ dội với phong trào Malleus Scotorum. Trong ba ngày, Đế Chế Vua Edward I đã liên tục bắn phá Lâu đài Edinburgh bằng tất cả pháo hạng nặng trong kho vũ khí của mình. Đây có thể là một trong số nhiều quả cầu đá được quân đội Vua Edward I bắn ra trong cuộc vây hãm, hoặc cũng có thể là một trong những quả cầu được Lâu đài Edinburgh ném về phía quân đội Vua Edward I từ thành lũy của lâu đài. Ảnh: @Hội đồng Bảo tàng Thành phố Edinburgh.
John Lawson, nhà khảo cổ học của Hội đồng Bảo tàng Thành phố Edinburgh cho biết: “Trông giống như loại quả cầu đá được bắn ra từ máy bắn đá trebuchet, đây là một trong những loại máy bắn đá mạnh nhất được sử dụng vào Thời Trung Cổ. Ảnh: @Hội đồng Bảo tàng Thành phố Edinburgh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
