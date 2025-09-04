Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện vũ khí thế kỷ 13 trong mộ chiến binh quyền lực Yotvingia

Kho tri thức

Phát hiện vũ khí thế kỷ 13 trong mộ chiến binh quyền lực Yotvingia

Các hiện vật được khai quật trong ngôi mộ cổ cho thấy, người được chôn cất là chiến binh có địa vị cao trong bộ tộc Người Yotvingia.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Người Yotvingia (còn được gọi là người Sudovian) là một bộ tộc Baltic sinh sống ở một số vùng thuộc Ba Lan, Litva và Belarus từ thế kỷ thứ 5 Trước Công nguyên đến thời Trung cổ. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Người Yotvingia (còn được gọi là người Sudovian) là một bộ tộc Baltic sinh sống ở một số vùng thuộc Ba Lan, Litva và Belarus từ thế kỷ thứ 5 Trước Công nguyên đến thời Trung cổ. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Họ nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, từng là những kẻ cướp bóc khét tiếng, từng làm lính đánh thuê cho hoàng tử Kievan Rus. Họ cũng từng xung đột với các hoàng tử Ba Lan và các Hiệp sĩ dòng Teutonic. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Họ nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, từng là những kẻ cướp bóc khét tiếng, từng làm lính đánh thuê cho hoàng tử Kievan Rus. Họ cũng từng xung đột với các hoàng tử Ba Lan và các Hiệp sĩ dòng Teutonic. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Và tại một nghĩa trang thời trung cổ của người Yotvingia gần thành phố Suwałki ở đông bắc Ba Lan, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khu vực Suwałki bất ngờ khai quật một ngôi mộ thời trung cổ có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Và tại một nghĩa trang thời trung cổ của người Yotvingia gần thành phố Suwałki ở đông bắc Ba Lan, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khu vực Suwałki bất ngờ khai quật một ngôi mộ thời trung cổ có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Ngôi mộ cổ này rất giàu đồ tùy táng, nhiều trong số đó là vũ khí như kiếm, dao, đầu mũi tên, cựa ngựa, khóa thắt lưng, phụ kiện ngựa, và hàng chục hiện vật, phụ kiện chiến đấu nhỏ hơn. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Ngôi mộ cổ này rất giàu đồ tùy táng, nhiều trong số đó là vũ khí như kiếm, dao, đầu mũi tên, cựa ngựa, khóa thắt lưng, phụ kiện ngựa, và hàng chục hiện vật, phụ kiện chiến đấu nhỏ hơn. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Vậy nên, chủ nhân ngôi mộ này là một chiến binh thuộc bộ tộc hiếu chiến Người Yotvingia. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Vậy nên, chủ nhân ngôi mộ này là một chiến binh thuộc bộ tộc hiếu chiến Người Yotvingia. Ảnh: @Bảo tàng Khu vực Suwałki.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Vũ khí #bộ tộc #chiến binh #chôn cất #chiến đấu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT