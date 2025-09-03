Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hé lộ địa điểm thật sự diễn ra cuộc chiến thành Troy huyền thoại

Kho tri thức

Hé lộ địa điểm thật sự diễn ra cuộc chiến thành Troy huyền thoại

Di chỉ thành Hisarlik ở Thổ Nhĩ Kỳ là nơi diễn ra cuộc chiến thành Troy huyền thoại. Những cuộc khai quật tại đây hé lộ nhiều khám phá thú vị.

Tâm Anh (TH)
Nằm ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, di chỉ Hisarlik được các chuyên gia xác định là nơi thành Troy từng tọa lạc. Nơi đây từng diễn ra cuộc chiến huyền thoại nổi tiếng lịch sử được đề cập trong sử thi "Iliad" và "Odyssey" của Homer. Ảnh: World History Archive / Alamy Stock Photo via Alamy.
Nằm ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, di chỉ Hisarlik được các chuyên gia xác định là nơi thành Troy từng tọa lạc. Nơi đây từng diễn ra cuộc chiến huyền thoại nổi tiếng lịch sử được đề cập trong sử thi "Iliad" và "Odyssey" của Homer. Ảnh: World History Archive / Alamy Stock Photo via Alamy.
Theo các ghi chép, thành Troy có người sinh sống liên tục từ thời Đồ đồng sớm (khoảng năm 3000 trước Công nguyên đến năm 2200 trước Công nguyên). Nơi này tồn tại trong khoảng 4.000 năm cho đến khi hai trận động đất lớn phá hủy thành Troy vào năm 1300. Do đó, thành phố thịnh vượng một thời rơi vào tình trạng suy tàn. Ảnh: Shutterstock.
Theo các ghi chép, thành Troy có người sinh sống liên tục từ thời Đồ đồng sớm (khoảng năm 3000 trước Công nguyên đến năm 2200 trước Công nguyên). Nơi này tồn tại trong khoảng 4.000 năm cho đến khi hai trận động đất lớn phá hủy thành Troy vào năm 1300. Do đó, thành phố thịnh vượng một thời rơi vào tình trạng suy tàn. Ảnh: Shutterstock.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về một cộng đồng nhỏ người Byzantine đã sinh sống tại thành Troy vào thế kỷ 12. Ảnh: Fletcher Fund, 1956; The Met; (CC0 1.0 DEED).
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về một cộng đồng nhỏ người Byzantine đã sinh sống tại thành Troy vào thế kỷ 12. Ảnh: Fletcher Fund, 1956; The Met; (CC0 1.0 DEED).
Vào thế kỷ 19, doanh nhân người Đức và nhà khảo cổ học Heinrich Schliemann đã tiến hành một số cuộc khai quật tại Hisarlık và phát hiện ra nhiều kiến trúc, hiện vật quý giá giúp giải mã bí ẩn về thành Troy cổ xưa. Ảnh: Leemage/Corbis via Getty Images.
Vào thế kỷ 19, doanh nhân người Đức và nhà khảo cổ học Heinrich Schliemann đã tiến hành một số cuộc khai quật tại Hisarlık và phát hiện ra nhiều kiến trúc, hiện vật quý giá giúp giải mã bí ẩn về thành Troy cổ xưa. Ảnh: Leemage/Corbis via Getty Images.
Trong đó, năm 1873, ông Schliemann tuyên bố đã phát hiện "kho báu của Priam" quý giá bao gồm nhiều hiện vật bằng vàng như đồ trang sức, vương miện. Ảnh: Fletcher Fund, 1930; The Met; (CC0 1.0 DEED).
Trong đó, năm 1873, ông Schliemann tuyên bố đã phát hiện "kho báu của Priam" quý giá bao gồm nhiều hiện vật bằng vàng như đồ trang sức, vương miện. Ảnh: Fletcher Fund, 1930; The Met; (CC0 1.0 DEED).
Những cuộc khai quật tiếp theo của các chuyên gia trong những năm sau đó đã phát hiện các địa tầng hoặc các lớp của các khu định cư khác nhau, theo thời gian, đã hình thành nên một gò đất cao 20m. Những lớp này được đánh dấu từ Troy I đến Troy IX. Ảnh: skaman306/Getty Images.
Những cuộc khai quật tiếp theo của các chuyên gia trong những năm sau đó đã phát hiện các địa tầng hoặc các lớp của các khu định cư khác nhau, theo thời gian, đã hình thành nên một gò đất cao 20m. Những lớp này được đánh dấu từ Troy I đến Troy IX. Ảnh: skaman306/Getty Images.
Cho đến nay, các chuyên gia đã xác định 9 thành phố và 46 cấp độ cư trú. Điều này cho thấy ngoài thành Troy, nhiều nền văn minh đã từng sinh sống ở Hisarlik. Ảnh: Bettmann / Getty Images.
Cho đến nay, các chuyên gia đã xác định 9 thành phố và 46 cấp độ cư trú. Điều này cho thấy ngoài thành Troy, nhiều nền văn minh đã từng sinh sống ở Hisarlik. Ảnh: Bettmann / Getty Images.
Diện tích của thành Troy đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Theo nhà khảo cổ học Manfred Korfmann, người chỉ đạo các cuộc khai quật tại Hisarlık, một "thành phố thấp hơn" với khu dân cư rộng lớn nằm bên ngoài thành trì nâng tổng diện tích của nó lên khoảng 30 ha. Ảnh: GVictoria /Adobe Stock.
Diện tích của thành Troy đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Theo nhà khảo cổ học Manfred Korfmann, người chỉ đạo các cuộc khai quật tại Hisarlık, một "thành phố thấp hơn" với khu dân cư rộng lớn nằm bên ngoài thành trì nâng tổng diện tích của nó lên khoảng 30 ha. Ảnh: GVictoria /Adobe Stock.
Để giải mã những bí ẩn về thành Troy, giới chuyên gia, nhà khảo cổ tiếp tục các cuộc khai quật với hy vọng sẽ tìm thấy những bằng chứng, manh mối mới về địa điểm cổ xưa này. Ảnh: Reimar /Adobe Stock.
Để giải mã những bí ẩn về thành Troy, giới chuyên gia, nhà khảo cổ tiếp tục các cuộc khai quật với hy vọng sẽ tìm thấy những bằng chứng, manh mối mới về địa điểm cổ xưa này. Ảnh: Reimar /Adobe Stock.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (TH)
#di chỉ Hisarlik #thành Troy huyền thoại #cuộc chiến thành Troy #kho báu của Priam #Thổ Nhĩ Kỳ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT