Tầm quan trọng của giao lưu thế hệ trẻ Việt – Trung trong thời đại số

Trong thời đại số, giao lưu thế hệ trẻ không chỉ vun đắp tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11 đến 15/10/2026 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu giữa thế hệ trẻ, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội và tạo động lực lâu dài cho quan hệ hai nước.

Trong cuộc gặp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 12/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, đồng thời đề cao yêu cầu đẩy mạnh giao lưu thanh niên và văn hóa trong kỷ nguyên mới. Thông điệp này cho thấy thế hệ trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả hợp tác mà còn có thể trở thành lực lượng trực tiếp kiến tạo tương lai quan hệ Việt – Trung.

Cầu nối giữa truyền thống và tương lai

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có mối liên hệ lịch sử, văn hóa và giao lưu nhân dân lâu đời. Trong quá trình phát triển quan hệ song phương, các hoạt động trao đổi thanh niên, giáo dục, văn hóa và hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị đã góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tuy nhiên, để những giá trị hữu nghị được tiếp nối qua các thế hệ, việc tạo điều kiện cho người trẻ trực tiếp gặp gỡ, học tập và hợp tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thế hệ trẻ ngày nay trưởng thành trong môi trường toàn cầu hóa, tiếp cận tri thức và thông tin nhanh chóng, đồng thời có nhiều cơ hội giao lưu vượt qua ranh giới địa lý. Những chuyến thăm học tập, chương trình trao đổi sinh viên, diễn đàn thanh niên, hoạt động tình nguyện và hợp tác nghiên cứu giúp người trẻ hiểu rõ hơn về xã hội, văn hóa và khát vọng phát triển của nước láng giềng.

Sự hiểu biết được hình thành từ trải nghiệm thực tế có thể giúp hạn chế định kiến, nhìn nhận thông tin đa chiều và xây dựng quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Đây là nền tảng quan trọng để tình hữu nghị không chỉ tồn tại trong các tuyên bố ngoại giao mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân.

Ảnh minh họa: AI.

Nếu trước đây, giao lưu thanh niên chủ yếu dựa vào các chuyến thăm, hội nghị và chương trình trao đổi trực tiếp, thì ngày nay công nghệ số đã mở rộng đáng kể phương thức kết nối. Các nền tảng học trực tuyến, diễn đàn chuyên môn, mạng xã hội và công cụ dịch thuật giúp thanh niên Việt Nam và Trung Quốc có thể trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp thực hiện dự án mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Trong giáo dục, các trường đại học hai nước có thể phát triển lớp học trực tuyến chung, chương trình nghiên cứu liên ngành, cuộc thi sáng tạo và hoạt động trao đổi học thuật. Trong lĩnh vực khởi nghiệp, thanh niên có thể tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và chia sẻ giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, nông nghiệp thông minh và phát triển xanh.

Đối với giao lưu văn hóa, video ngắn, phim tài liệu, âm nhạc, trò chơi điện tử và các sản phẩm sáng tạo số có thể trở thành phương tiện giúp người trẻ giới thiệu ngôn ngữ, phong tục, di sản và đời sống đương đại của đất nước mình. Những hình thức này có sức lan tỏa rộng, đặc biệt khi nội dung được xây dựng bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ và phản ánh những trải nghiệm chân thực.

Việc đẩy mạnh giao lưu số cần đi đôi với giáo dục kỹ năng truyền thông, tư duy phản biện, tôn trọng khác biệt và ý thức kiểm chứng thông tin. Công nghệ có thể tạo ra kết nối, nhưng chất lượng của kết nối vẫn phụ thuộc vào thái độ và trách nhiệm của con người.

Từ giao lưu hữu nghị đến hợp tác thực chất

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc tháng 4/2025 nhấn mạnh việc củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương, thúc đẩy chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”, tăng cường giao lưu giáo viên, học sinh, học giả và hợp tác giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu. Đây là những định hướng quan trọng để phát triển giao lưu thế hệ trẻ theo hướng thường xuyên, đa dạng và gắn với nhu cầu thực tiễn.

Một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên là giáo dục và đào tạo nhân lực. Việc mở rộng học bổng, trao đổi sinh viên, đào tạo nghề và nghiên cứu chung sẽ giúp thanh niên tiếp cận tri thức mới, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hiểu biết liên văn hóa. Đặc biệt, các chương trình gắn với khoa học công nghệ, kinh tế số và chuyển đổi xanh có thể giúp người trẻ không chỉ giao lưu mà còn cùng giải quyết những vấn đề phát triển mà cả hai nước quan tâm.

Bên cạnh đó, cần tạo thêm cơ hội để thanh niên ở các địa phương, nhất là khu vực biên giới, tham gia hoạt động giao lưu. Những chương trình hợp tác giữa trường học, tổ chức thanh niên, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương có thể giúp mở rộng lợi ích của giao lưu ra ngoài các đô thị lớn. Việc duy trì các mạng lưới cựu sinh viên, diễn đàn thanh niên và dự án hợp tác dài hạn cũng sẽ giúp những kết nối ban đầu phát triển thành quan hệ bền vững.

Để đạt hiệu quả, các chương trình cần bảo đảm tính hai chiều, khuyến khích sự tham gia chủ động của thanh niên và có cơ chế đánh giá kết quả cụ thể. Giao lưu không nên chỉ dừng ở các hoạt động mang tính nghi lễ, mà cần tạo điều kiện cho người trẻ cùng đề xuất sáng kiến, triển khai dự án và chia sẻ thành quả. Đồng thời, việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa cần được thực hiện trên tinh thần khách quan, tôn trọng và cởi mở.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và giao tiếp, giao lưu thế hệ trẻ Việt – Trung có thể trở thành một trong những nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trong tương lai. Những kết nối được hình thành hôm nay có thể phát triển thành mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và nhà quản lý, góp phần thúc đẩy sáng tạo, thương mại và trao đổi tri thức giữa hai nước.

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ trong tổng thể quan hệ song phương. Khi được hỗ trợ bằng chính sách phù hợp, cơ hội tiếp cận bình đẳng và các chương trình hợp tác thực chất, thanh niên sẽ có điều kiện phát huy vai trò chủ động của mình.

Xây dựng tình hữu nghị bền vững trong thời đại số không chỉ đòi hỏi những tuyên bố chung hay công nghệ kết nối hiện đại, mà còn cần sự thấu hiểu, tin cậy và nỗ lực lâu dài giữa con người với con người. Đầu tư cho giao lưu thế hệ trẻ vì thế chính là đầu tư cho nền tảng xã hội, cho khả năng hợp tác và cho triển vọng phát triển ổn định của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong những thập niên tới.

-------------------------

Tài liệu tham khảo:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc / Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tạo động lực mới cho hợp tác thực chất giữa hai nước / Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược / Báo Điện tử Chính phủ.