Tạm giữ thanh niên 21 tuổi đâm CSGT gãy chân khi bỏ chạy

Một thanh niên vi phạm nồng độ cồn, không bằng lái, chở ba người đã quay đầu xe, tông thẳng vào cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra, khiến một cán bộ gãy chân.

Chiều 6/4, trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Quyết Thắng, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ phát hiện một xe máy chở ba người, không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Người điều khiển là Bùi Văn Hùng, 21 tuổi, trú tại xã Lạc Sơn, không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc.

Sau đó, Hùng quay đầu xe, tăng ga đâm thẳng vào đại úy Vũ Huy Thành đang làm nhiệm vụ, khiến cán bộ này bị gãy xương cẳng chân trái. Tổ công tác đã khống chế các đối tượng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy Hùng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,755 mg/lít khí thở. Người này chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định.

Ngay trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự Hùng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người giao phương tiện cho Hùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi tình hình sức khỏe của đồng chí đại uý Vũ Huy Thành.

Sáng 7/4, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh đã tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên đại úy Vũ Huy Thành.

Lãnh đạo tỉnh biểu dương tinh thần làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

