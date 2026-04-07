Tạm giữ thanh niên 21 tuổi đâm CSGT gãy chân khi bỏ chạy

Một thanh niên vi phạm nồng độ cồn, không bằng lái, chở ba người đã quay đầu xe, tông thẳng vào cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra, khiến một cán bộ gãy chân.

Nguyễn Hinh

Chiều 6/4, trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Quyết Thắng, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ phát hiện một xe máy chở ba người, không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Người điều khiển là Bùi Văn Hùng, 21 tuổi, trú tại xã Lạc Sơn, không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc.

Sau đó, Hùng quay đầu xe, tăng ga đâm thẳng vào đại úy Vũ Huy Thành đang làm nhiệm vụ, khiến cán bộ này bị gãy xương cẳng chân trái. Tổ công tác đã khống chế các đối tượng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy Hùng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,755 mg/lít khí thở. Người này chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hùng về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Ngay trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự Hùng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người giao phương tiện cho Hùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi tình hình sức khỏe của đồng chí đại uý Vũ Huy Thành.

Sáng 7/4, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh đã tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên đại úy Vũ Huy Thành.

Lãnh đạo tỉnh biểu dương tinh thần làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

#Phú Thọ #chống người thi hành công vụ #nồng độ cồn #tai nạn giao thông #cảnh sát giao thông

Xã hội

Hà Nội: Xử lý hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn trong đêm

Một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn không hợp tác, rời khỏi hiện trường và bỏ lại phương tiện, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn lập biên bản và xử lý theo...

Tối 3/4, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai trên tuyến Minh Khai - Lạc Trung tiến hành kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, công tác xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt trong khung giờ buổi tối - vốn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo đó, chỉ trong hơn một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện và xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bao gồm người điều khiển ô tô, xe máy và cả xe đạp. Các trường hợp đều được kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng, công khai kết quả tại chỗ và lập biên bản theo đúng quy định.

Xã hội

Nguyên nhân vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy khiến hai người tử vong ở Phú Thọ

Cơ quan chức năng xác định tài xế trong vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy không vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân sơ bộ do đi không đúng phần đường.

Ngày 26/3, thông tin từ UBND xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lật đè ô tô con, xe máy khiến hai người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân là T.T.H (47 tuổi) và bà B.T.C (40 tuổi), cả hai cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Xã hội

Cảnh sát xử phạt lái tàu gần 1.400 tấn vi phạm nồng độ cồn

Qua kiểm tra, Cảnh sát phát hiện lái tàu C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,056mg/lít khí thở.

Ngày 24/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), cho biết Thủy đoàn 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với lái tàu V.M.C. (SN 1986, quê Phú Thọ) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi đang làm việc trên phương tiện tàu thủy.

Với vi phạm trên, lái tàu V.M. C. sẽ bị phạt 4 triệu đồng và bị tước chứng chỉ chuyên môn 2 tháng.

