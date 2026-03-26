Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nguyên nhân vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy khiến hai người tử vong ở Phú Thọ

Cơ quan chức năng xác định tài xế trong vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy không vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân sơ bộ do đi không đúng phần đường.

Nguyễn Hinh

Ngày 26/3, thông tin từ UBND xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lật đè ô tô con, xe máy khiến hai người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân là T.T.H (47 tuổi) và bà B.T.C (40 tuổi), cả hai cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đàm Quang

Cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h45, xe đầu kéo do Trần Văn Khoa (44 tuổi, trú Ninh Bình) điều khiển kéo theo sơmi rơ-moóc khi di chuyển theo hướng xã Lạc Sơn đi Đại Đồng đã bị lật nghiêng sang trái, đè lên ôtô con và xe máy đi ngược chiều.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo không có nồng độ cồn. Việc kiểm tra ma túy chưa được thực hiện tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe đầu kéo đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

#xe đầu kéo lật đè ôtô #tai nạn giao thông #Phú thọ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nghi phạm chém 3 người ở Phú Thọ sau 6 giờ gây án

Sau khi gây án tại xã Hiền Lương, nghi phạm bỏ trốn và bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Dương Hữu Ninh (29 tuổi, trú xã Hiền Lương) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h30 ngày 21/3, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một người dùng hung khí gây thương tích nặng cho nhiều người tại xã Hiền Lương, có dấu hiệu của tội giết người. Nghi phạm được xác định là Dương Hữu Ninh, sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Ninh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan công an, Ninh khai khoảng 0h50 ngày 21/3, tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc sử dụng rượu bia, đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy của ba người.

Ba nạn nhân gồm anh Tạ Khương D (29 tuổi), chị Tạ Thị H (38 tuổi) và anh Lê Ngọc H (46 tuổi), cùng trú tại xã Hiền Lương, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ siết quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng, ngăn đầu cơ, găm hàng, bảo đảm minh bạch thị trường và an toàn công trình.

Ngày 23/3, thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa ban hành Công văn số 4051/UBND-KT6 về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao quản lý chặt chẽ giá vật liệu, đặc biệt tại các mỏ đang khai thác, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá hoặc bán cao hơn mức công bố. Cơ quan này đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin thị trường, phân tích, dự báo diễn biến giá để kịp thời đề xuất giải pháp điều tiết phù hợp.

Xem chi tiết

Xã hội

Xác minh 6 thiếu niên ném đá xe trên cao tốc, 4 ô tô hư hỏng

Vụ ném đá trên cao tốc Quảng Trị gây thiệt hại 100 triệu đồng, cơ quan chức năng đã xác minh 6 thiếu niên liên quan, cảnh báo nguy hiểm giao thông.

Khoảng 21h30 ngày 21/3/2026, tại Km 619+500 tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng – Vạn Ninh – Cam Lộ (hướng Bắc – Nam), đoạn qua xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị), xảy ra vụ ném đá vào các phương tiện đang lưu thông, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, có 4 phương tiện bị ảnh hưởng gồm: xe tải do ông T.V.H (SN 1966, trú Đồng Tháp) điều khiển, BKS 63H-063.71; xe đầu kéo do ông Đ.V.M (SN 1979, trú Lạng Sơn) điều khiển, BKS 98H-081.11 (rơ-moóc 98RM-035.61); xe đầu kéo do ông L.Đ.N (SN 1985, trú An Giang) điều khiển, BKS 68C-019.38 (rơ-moóc 68R-001.27); và xe tải do ông T.V.T (SN 1991, trú Nghệ An) điều khiển, BKS 37K-618.72.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới