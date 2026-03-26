Nguyên nhân vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy khiến hai người tử vong ở Phú Thọ

Cơ quan chức năng xác định tài xế trong vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy không vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân sơ bộ do đi không đúng phần đường.

Ngày 26/3, thông tin từ UBND xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lật đè ô tô con, xe máy khiến hai người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân là T.T.H (47 tuổi) và bà B.T.C (40 tuổi), cả hai cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đàm Quang

Cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h45, xe đầu kéo do Trần Văn Khoa (44 tuổi, trú Ninh Bình) điều khiển kéo theo sơmi rơ-moóc khi di chuyển theo hướng xã Lạc Sơn đi Đại Đồng đã bị lật nghiêng sang trái, đè lên ôtô con và xe máy đi ngược chiều.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo không có nồng độ cồn. Việc kiểm tra ma túy chưa được thực hiện tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe đầu kéo đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

