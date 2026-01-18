Hà Nội

Xã hội

Tạm giữ khẩn cấp lái xe gây tai nạn trên tuyến Quốc lộ 6 khiến 3 người chết

Công an tỉnh Sơn La đã tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Hướng để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Gia Đạt

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự trong thời hạn 3 ngày đối với Nguyễn Văn Hướng (SN 1983, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

capture-3268.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Nguyễn Văn Hướng là tài xế lái xe khách giường nằm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương hôm 17/1. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h26 ngày 17/1, tại Km 225+150 Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.

Thời điểm trên, ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 26F-008.51 do Nguyễn Văn Hướng cầm lái, chạy theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đi vào đoạn đường cong cua sang phải, mặt đường trơn do mưa, xe trượt lết trên mặt đường rồi lao xuống ta-luy âm phía lề phải theo chiều di chuyển.

Vụ tai nạn khiến 3 hành khách trên xe tử vong, 1 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, nhiều hành lý của hành khách rơi vãi quanh khu vực hiện trường. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế không bảo đảm tốc độ an toàn khi lái xe đi qua đoạn đường cong trong điều kiện mặt đường trơn ướt, khiến xe mất kiểm soát và lao xuống, làm 3 hành khách tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, đồng thời huy động lực lượng công an, y tế, cứu hộ cứu nạn cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định. Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên người bị thương và chia sẻ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là xe khách đường dài, cần tuyệt đối tuân thủ quy định về tốc độ, chủ động giảm tốc khi đi qua các đoạn đường cong, đèo dốc, trong điều kiện mưa, mặt đường trơn trượt; kiểm tra kỹ tình trạng an toàn của phương tiện trước khi lưu thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và hành khách.

