Xã hội

Tạm giữ cô giáo gây thương tích cho trẻ mầm non ở Bắc Ninh

L.T.V. A (giáo viên cơ sở mầm non) bị cơ quan Công an tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích cho cháu D.T.V ở phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Gia Đạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với bảo mẫu L.T.V.A về hành vi 'Cố ý gây thương tích' quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

khi-me-don-chau-dtv-tu-co-so-mam-non-thi-phat-hien-tren-nguoi-con-co-nhieu-vet-bam-tim-anh-mxh.jpg
Hình ảnh cháu V có nhiều vết bầm tím trên mặt.

Trước đó, khoảng 8h ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch L đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1), tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong.

Đến 15h cùng ngày 3/9, khi chị Đinh Thạch L đến đón con thì phát hiện trên mặt cháu V có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra.

Kết quả xác định cháu V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái. Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ người gây thương tích cho cháu D.T.V là bảo mẫu L.T.V.A (sinh năm 1990, giáo viên cơ sở mầm non M.X, phườngTiền Phong).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xã hội

Bé 14 tháng bị bạo hành qua đời, có chuyển tội danh bảo mẫu?

Cháu bé 14 tháng tuổi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã qua đời. Dư luận đặt câu hỏi có chuyển tội danh sang tội giết người đối với bảo mẫu Quyên?

Ngày 5/8, người thân cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) thông tin với báo chí cho biết, cháu K đã qua đời. K là cháu bé bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý dẫn đến chấn thương sọ não.

Nguyễn Thị Quyên trước đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Với diễn biến cháu K, nạn nhân vụ việc qua đời, dư luận đặt câu hỏi: Có chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Quyên hay không?

Xã hội

Cô giáo đã thừa nhận hành vi đánh bé gái 4 tuổi ở Hà Nội

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non bạo hành ở Hà Nội, lãnh đạo phường Bồ Đề cho biết, cô giáo đã thừa nhận hành vi đánh cháu bé.

Chiều 9/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đang khẩn trương điều tra vụ việc bé gái bị nghi bị giáo viên tại trường mầm non trên địa bàn bạo hành.

1-7766.jpg
Hình ảnh bé gái bị bạo hành thâm tím phần lưng. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.
Xã hội

Truy tìm người phụ nữ liên quan đến vụ cặp song sinh bị bạo hành

Sau khi hành vi đánh 2 bé trai 2 tuổi (song sinh) bị bại lộ, bảo mẫu đã âm thầm nghỉ việc, cắt liên lạc. Cơ quan công an đang truy tìm người này.

Ngày 5/7, nguồn tin Tiền Phong cho hay, Công an phường Thủ Dầu Một (TPHCM) đã tổ chức lực lượng truy tìm người phụ nữ liên quan đến vụ 2 bé trai 2 tuổi bị bạo hành gây xôn xao dư luận.

Hội LHPN phường Thủ Dầu Một đã tổ chức thăm hỏi hai bé bị bảo mẫu bạo hành.

