Tạm giữ cô giáo gây thương tích cho trẻ mầm non ở Bắc Ninh

L.T.V. A (giáo viên cơ sở mầm non) bị cơ quan Công an tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích cho cháu D.T.V ở phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với bảo mẫu L.T.V.A về hành vi 'Cố ý gây thương tích' quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh cháu V có nhiều vết bầm tím trên mặt.

Trước đó, khoảng 8h ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch L đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1), tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong.

Đến 15h cùng ngày 3/9, khi chị Đinh Thạch L đến đón con thì phát hiện trên mặt cháu V có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra.

Kết quả xác định cháu V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái. Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ người gây thương tích cho cháu D.T.V là bảo mẫu L.T.V.A (sinh năm 1990, giáo viên cơ sở mầm non M.X, phườngTiền Phong).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

