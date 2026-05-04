Xã hội

Tạm dừng toàn bộ hoạt động leo núi tại 3 đỉnh Tam Đảo

Vườn quốc gia Tam Đảo vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động trekking, leo núi tại khu vực 3 đỉnh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Theo thông báo mới nhất từ Ban Quản lý (BQL) Vườn quốc gia Tam Đảo, các hoạt động leo núi tại 3 đỉnh gồm Phù Nghĩa, Thiên Thị và Thạch Bàn sẽ chính thức tạm dừng từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Vườn quốc gia Tam Đảo ra thông báo tạm dừng hoạt động leo núi. Ảnh: BQL

Chiều 4/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo cho biết, do tình trạng mưa kéo dài khiến một số đoạn đường dẫn lên các đỉnh núi bị sạt lở, BQL vườn đã tạm dừng hoạt động leo núi để đảm bảo an toàn cho du khách.

"BQL Vườn quốc gia Tam Đảo đang rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn tại các cung đường. Hoạt động tham quan, chinh phục 3 đỉnh sẽ được mở cửa trở lại ngay khi các điều kiện an toàn được đảm bảo", ông Hải cho hay.

Khu vực 3 đỉnh Tam Đảo thu hút đông đảo những người yêu thích leo núi, trekking. Ảnh: TN

Khu vực 3 đỉnh Tam Đảo vốn là địa điểm thu hút đông đảo những người yêu thích bộ môn trekking và khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình đồi núi dốc, khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ trơn trượt và sạt lở đất đá là rất cao, gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia.

Mới đây nhất, vào ngày 20/4, nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) bị mất liên lạc sau khi cùng nhóm bạn chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (độ cao 1.592m).

Đến khoảng 7h ngày 21/4, sau hơn 30 tiếng lạc trong rừng, nam sinh được lực lượng chức năng phát hiện ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển.

Ngay sau vụ việc trên, UBND xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) đã ban hành thông báo nghiêm cấm các hoạt động tự phát như vào rừng, leo núi, tắm suối, tổ chức trekking, camping khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Xã hội

Tự ý lên núi Bài Thơ, nam thanh niên ngã tử vong

Một nam thanh niên sinh năm 2006 đã tử vong sau khi leo lên núi Bài Thơ, phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh). Nạn nhân sống cùng gia đình ở khu vực gần chân núi.

Tối 28/3, lãnh đạo UBND phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên tử vong sau khi leo lên núi Bài Thơ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 2006, là người địa phương, sống cùng gia đình ở khu vực gần chân núi.

Khoảng 16h30 cùng ngày, nam thanh niên cầm theo máy ảnh rồi đi lên núi Bài Thơ. Đến khoảng 18h30, gia đình gọi về ăn cơm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

