Tạm dừng khai thác đường bay Hải Phòng - Cam Ranh từ đầu tháng 4

Vietnam Airlines sẽ tạm dừng khai thác tuyến Hải Phòng – Cam Ranh từ ngày 1/4/2026, nhằm thích ứng với thị trường.

Phạm Giang

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thông báo sẽ tạm dừng khai thác đường bay Hải Phòng – Cam Ranh từ ngày 1/4/2026 do áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng.

Tạm dừng khai thác tuyến Hải Phòng - Cam Ranh nhằm bảo đảm nguồn lực cho các đường bay trọng yếu. (Ảnh minh họa: Phạm Giang).

Từ đầu tháng 3/2026, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu hàng không (Jet A-1) tăng cao. Mức giá trung bình trong tháng 3 vào khoảng 180 USD/thùng, có thời điểm lên tới hơn 230 USD/thùng, gây áp lực lớn lên chi phí khai thác.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì các đường bay có hiệu quả thấp như tuyến Hải Phòng – Cam Ranh, không còn đảm bảo cân đối chi phí. Ngoài ra, nguồn cung nhiên liệu cũng gặp khó khăn khi phần lớn phụ thuộc vào nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt trong thời gian tới.

Trước những biến động bất lợi, Vietnam Airlines cho biết sẽ ưu tiên duy trì các đường bay trục và tuyến kết nối quan trọng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu cũng như hoạt động giao thương.

Liên quan đến việc điều chỉnh này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không để điều tiết các chuyến bay khác, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân không bị gián đoạn.

Không chỉ riêng tuyến Hải Phòng – Cam Ranh, nhiều đường bay nội địa khác cũng đang được xem xét cắt giảm hoặc tạm dừng khai thác nhằm ứng phó với biến động giá nhiên liệu và nguy cơ thiếu nguồn cung.

