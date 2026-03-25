An Giang: Án mạng trên tàu cá khiến một thuyền trưởng tử vong

Bị la mắng vì không cho uống rượu, Nguyễn Văn Khanh (30 tuổi, ở xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long) bực tức đã dùng dao đâm chết thuyền trưởng một tàu cá ở An Giang.

Phạm Giang

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên vùng biển Tây Nam, nơi hai tàu cá đang neo đậu do tạm ngưng hoạt động đợi giá nhiên liệu tốt hơn sẽ ra khơi. Trong thời gian này, các thuyền viên thường xuyên qua lại, tụ tập ăn uống.

Khoảng 17 giờ (ngày 19/3), Nguyễn Văn Khanh cùng một số ngư phủ tổ chức uống rượu trên tàu cá KG-93168-TS đang neo đậu tại vùng biển giáp ranh An Giang - Cà Mau. Khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã nhắc nhở, yêu cầu dừng việc nhậu nhẹt rồi vào cabin nghỉ. Cho rằng bị xúc phạm, Khanh đã dùng dao tấn công, đâm vào vùng cổ nạn nhân.

Mặc dù cố gắng chạy ra boong tàu kêu cứu, thuyền trưởng đã gục ngã và tử vong tại chỗ do vết thương nặng. Ngay sau đó, các thuyền viên khác đã khống chế Khanh, thu giữ hung khí và đưa vào bờ trình báo Đồn biên phòng Tây Yên.

Tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

