Tạm dừng khai thác cát sông đối với 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 17/9, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Gia Lai Cao Thanh Thương cho biết, vừa yêu cầu 9 doanh nghiệp tạm dừng khai thác cát sông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quy định thời gian thực hiện hoạt động khai thác cát sông trong năm trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh (thuộc địa bàn tỉnh Bình Định cũ) tạm dừng hoạt động khai thác cát sông để … thanh thải dòng chảy.

Đại diện Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết, hoạt động khai thác cát sông chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 15/9 hàng năm. Hết khoảng thời gian này, yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác cát khoáng sản trên lòng sông.

Nhiều doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát dọc sông Kôn. Ảnh CTV

9 doanh nghiệp trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động khai thác cát sông để thanh thải dòng chảy bao gồm: Công ty TNHH Tân Lập, Công ty XD Tín Nghĩa, Công ty TNHH Xây dựng Vạn Sơn, Công ty TNHH Thương Thương Nguyễn ( 2 GP), Công ty TNHH thiết kế XD Quy Nhơn, Công ty TNHH thương mai tổng hợp Minh Huệ, Công ty TNHH MTV Gia Hưng Quốc Thịnh, Công ty Cổ phần Nội thất và VLXD Kiều Việt.

9 doanh nghiệp trên có 15 ngày ( từ 16/9 đến 30/9 hằng năm) hoàn thành việc thanh thải dòng chảy, thu dọn đường công vụ trên sông; nghiêm cấm việc lợi dụng để khai thác cát trái phép. Tiếp đến, lập phương án quan trắc, đánh giá mức độ bồi tụ tại khu vực khai thác vào thời điểm trước 30/9 và thời điểm hoạt động khai thác cát trở lại sau mùa mưa.

Lập bản đồ đáy sông tại khu vực khai thác và khu vực lân cận xác định trữ lượng cát bồi đắp gởi về Sở NN&MT để theo dõi và quản lý theo quy định. Nếu thời hạn khai thác cát theo giấy phép còn hiệu lực, trước khi tiến hành hoạt động khai thác cát trở lại, các doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản cho Sở TN&MT và chính quyền địa phương để thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

Khai thác cát bãi bồi sông Kôn-đoạn qua xã Bình Thành ( cũ)

Riêng đối với các mỏ cát sông được UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương khai thác trong mùa mưa sẽ phải thực hiện theo phương án ứng phó thiên tai đã được Sở NN-MT thẩm định.

Đại diện lãnh đạo Sở NN&MT Gia Lai cho biết thêm, để quản lý khoáng sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có quyết định về quy định quản lý, vận hành hệ thống camera thông minh giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành nhiều công văn, văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn.

Từ đó, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, sử dụng khoáng sản không đúng mục đích cũng như chống thất thoát tài nguyên.

