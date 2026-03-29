Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh

Vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp 3 theo “giao kèo” ở Cà Mau, nhà trường đã tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên để phục vụ xác minh.

Theo Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Liên quan thông tin phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp ba 10 roi theo "giao kèo", lãnh đạo Trường tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân, Cà Mau) cho biết, nhà trường đã dừng trực tiếp đứng lớp 2 nữ giáo viên của trường, gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 để chờ công an làm rõ vụ việc.

Hai nữ giáo viên này trước đó đã được yêu cầu làm bản tường trình sự việc và nhà trường đã họp kiểm điểm. Trước mắt, nhà trường tạm thời phân công cho 2 giáo viên phụ trách công tác văn phòng.

Trước đó, em K.V.G.H từng đánh em H.L.N.Y (cùng học lớp 3A1) đã được phụ huynh hoà giải, giáo dục. Khi đó, mẹ của Y. yêu cầu, nếu em H. tiếp tục đánh em Y. thì sẽ phải để cho mẹ Y. đánh 10 roi. Thoả thuận này được bà ngoại H. và chính em H. chấp nhận.

Chiều 25/3, em H. và Y. tiếp tục xảy ra tranh giành chỗ chơi nên xô xát với nhau. Khi tan học, cha của Y. đến đón và được nghe kể lại sự việc yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó. Sự việc H. bị cha Y. đánh dưới sự chứng kiến của bà ngoại H. và 2 nữ giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao UBND xã Lương Thế Trân chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc và xử lý trách nhiệm các bên theo đúng thẩm quyền, quy định với những trường hợp vi phạm (nếu có).

Nội dung xử lý phải bám theo Luật Trẻ em và các quy định liên quan, đảm bảo an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/3.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới