Bất ngờ lai lịch nhóm đối tượng đánh chết nam công nhân tại TP HCM

Cùng độ tuổi và cùng chung cảnh nghèo tha hương mưu, sinh thế nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhóm đối tượng xuống tay sát hại người đồng hương.

Trưa 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP HCM và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan đến cái chết của nam công nhân tại giao lộ DA2 (khu phố 6, phường Thới Hoà) xảy ra khuya 27/3.

Hiện trường sau giờ tan ca, nam công nhân bị chặn đánh tử vong

CSHS đã tiếp nhận 3 đối tượng ra đầu thú sau khi gây án chúng rời khỏi hiện trường bỏ trốn về quê. Bước đầu, Công an xác định các nghi phạm tuổi còn rất trẻ, cùng quê và làm chung công ty với nạn nhân.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc, một đối tượng đã rủ nhóm bạn chặn đường đánh nạn nhân là anh H.C.N (22 tuổi, quê Cà Mau) khiến anh N. tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh N. vừa tan ca và đang chạy xe máy điện về nhà trọ. Được biết, anh N. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa từ Cà Mau lên TP HCM xin việc làm khoảng một tuần. Tại quê nhà, nạn nhân còn mẹ già thường xuyên đau bệnh và người em gái nhỏ.

